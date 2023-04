Alimentul de bază care va fi mai ieftin cu 20% în Lidl, Kaufland și alte magazine. Se întâmplă de la 1 mai

Încă de la începutul acestui an, prețurile laptelui la poarta fermei par să se schimbe după un an de creșteri record. Cu o singură excepție, modificările anunțate pentru următoarea perioadă a acestui an. Atât procesatorii, cât și comecianții au căzut de acord asupra unui aspect. Și anume că laptele va deveni alimentul de bază care va fi mai ieftin cu 20% în Lidl, Kaufland și alte magazine, și totul se întâmplă de la 1 mai.

Prețurile laptelui sub presiune din cauza piețelor mai slabe

Creșterile prețurilor la lapte până în 2022 au fost aplicate mai repede decât în condiții normale, ca urmare a creșterii fără precedent a costurilor cu inputurile agricole și a amenințării cu penuria de lapte. Acestea fiind spuse, randamentele puternice de pe piață au susținut costurile suplimentare pentru procesatori.

Prețurile mai mari, împreună cu creșterea mai generalizată a costului vieții, au însemnat că cererea de lapte și produse lactate a scăzut în ultima parte a anului, iar prețurile produselor lactate au început să scadă.

Producția a crescut în Europa, nu și în România

În același timp, producția de lapte a crescut în Europa. Acest lucru s-a datorat în primul rând marjelor îmbunătățite ale exploatațiilor agricole pe fondul prețurilor ridicate ale laptelui, deși și condițiile meteorologice favorabile din UE din toamnă au contribuit la acest lucru.

Datele Eurostat arată că în ultimii doi ani, bovinele românești s-au situat pe ultimul loc în topul productivității pe cap de vacă dintre țările Uniunii Europene, ceea ce a dus la o cerere mai mare și costuri mai mari.

De la 1 mai, laptele devine alimentul de bază care va fi mai ieftin cu 20%

În ultimul an și jumătate piața locală a resimțit creșteri masive de prețuri la produsul finit, precum și la derivatele din lapte. Atât procesatorii, cât și comerciații s-au trezit în fața unui fenomen nedorit, și anume diminuarea vânzărilor de lapte și lactate, iar prețurile parcă păreau a fi pierdute de sub control.

Încă de la începutul acestui an cele două părți, procesatorii și comercianții, au încercat să găsească un numitor comun și să încerce să mențină prețul într-o marjă de siguranță, putea a-și putea vinde marfa.

Ajunși la masa negocierilor, cu Ministerul Agriculturii ca intermediar, procesatorii și lanțurile de magazine, precum Kaufland, Lidl și alte magazine, au decis să scadă prețurile. Procesatorii vor scade cu 10%, pe de altă parte, lanțurile de magazine au convenit să scadă prețul de vânzare tot cu 10%.

Cu alte cuvinte laptele va deveni alimentul de bază care va fi mai ieftin cu 20%. Decizia va intra în vigoare de la 1 mai a.c., în toată țara, dar nu înainte ca mecanismul propus, și care va fi împărțit egal între cele două părți, să fie aprobat de Consiliul Concurenței.