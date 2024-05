Alimentul care nu te îngrașă deloc. Poți să îl consumi și la miezul nopții

Câți dintre noi nu au ajuns, cel puțin o dată în viață, în fața frigiderului în toiul nopții, când știm prea bine că nu ar mai trebui să mâncăm nimic? În acele momente, orice alegere facem pare nepotrivită, iar efectul se vede imediat pe cântar. Există însă un aliment care nu îngrașă deloc și pe care îl putem consuma chiar și la miezul nopții.

Este o regulă pe care o știu prea bine cei care vor să dea jos câteva kilograme nedorite: noaptea nu se mănâncă! Dar ce este de făcut în momentele în care pofta este mai puternică decât disciplina?

Există un aliment care nu îngrașă deloc și pe care îl putem consuma chiar și la miezul nopții, fără să regretăm când ne urcăm pe cântar. Este vorba despre tradiționalele murături. Singurele persoane cărora nu li se recomandă consumul acestor produse sunt cele cărora li s-a spus să evite alimentele bogate în sare.

„Da, este un probiotic atât de la îndemână pe care bunicii noștri îl foloseau în timpul iernii. Are și vitamina C și probiotice. Singurul lucru e că sunt sărate și atunci poate ar fi bine să nu mai punem sare în restul mâncării, dar din punct de vedere „greșeală că am mâncat murături în fiecare zi”, nu avem cu ce să greșim”, a spus Mihaela Bilic potrivit, al PRO TV.