Alimentele care ard caloriile, în câteva zile. Asta trebuie să mănânce, de fapt, toți românii care vor să dea jos kilograme

În acest articol îți vom prezenta o listă cu alimente care ard grăsimile cât vezi cu ochii și te ajută să slăbești. Totuși, trebuie să știi că aceste alimente vor funcționa la adevărata lor capacitate dacă fac parte dintr-o dietă sănătoasă. Mai multe detalii, în continuare.

Alimentele care te ajută să arzi calorii

1. Semințele de in. Cine ar fi crezut că o plantă folosită de multă vreme în industria textilă are atât de multe beneficii pentru sănătate? Astăzi, în nutriție, semințele de in sunt considerate a fi un „superaliment“ deoarece reprezintă o sursă excelentă de de fibre și acizi grași Omega-3, care ajută la controlarea senzaţiei de foame. Le poți servi integrate în salete, ciorbe, cu iaurt, etc.

2. Legumele verzi. Teoretic, ne dorim cu toții să avem o dietă echilibrată, care să se transforme într-un stil de viață sănătos și, totodată, să avem control asupra numărului de kilograme. Ei bine, pentru asta trebuie să includem în alimentația noastră legumele verzi, căci au valoare nutritivă mare, puţine calorii şi oferă o senzație de sațietate.

3. Sucul de legume. Beneficiile sucurilor naturale sunt, în principal, aceleași ca și cele ale fructelor și legumelor din care sunt preparate. Astfel, sucurile de morcovi, ţelină, castraveţi, roşii, etc., sunt sănătoase şi pline de vitamine, antioxidanţi şi minerale, și îți vor oferi un surplus de energie, ajutând, totodată, la tonifierea şi detoxifierea organismului.

4. Ovăzul. Fulgii de ovăz reprezintă o sursă bogată de fibre, în special beta-glucan, și au un conținut ridicat de vitamine, minerale și antioxidanți, ceea ce te va face să te simți sătul/ă chiar şi la câteva ore după ce l-ai consumat la micul dejun, de exemplu.

Ce trebuie să mănânci dacă vrei să slăbești

5. Ceaiul verde. Acesta este bogat în antioxidanți benefici pentru sănătatea organismului, fiind ideal pentru curele de detoxifiere. Ceaiul verde reduce pofta de dulce ori sărat, iar catehinele din frunze împiedică dezvoltarea celulelor grase din ţesuturi, reducând astfel depozitele de grăsime. Totodată, ceaiul verde reglează nivelul de zahăr din sânge și ține sub control senzația de foame.

6. Migdalele. Cu toate că multe persoane sunt de părere că migdalele seamănă cu nucile, științific vorbind, acestea sunt mult mai asemănătoare cu sâmburii de piersică. Aceste fructe uscate sunt pline de antioxidanţi, vitamina E şi magneziu, care sunt esențiale pentru menținerea stării de sănătate a organismului, dar care suprimă și pofta de mâncare.

7. Ghimbirul. Beneficiile ghimbirului asupra sănătății rezultă într-o mare măsură din conținutul de antioxidanți, dar și al altor componente terapeutice, cum ar fi gingerolul. Este produsul care întărește sistemul imunitar și care stimulează digestia, calmează crampele stomacale şi reduce senzaţia de foame.

8. Ardeiul iute. Are un gust picant, o savoare intensă, dar și multe beneficii terapeutice. Acesta accelerează metabolismul şi procesul de ardere a caloriilor. Are un conținut caloric scăzut, dar este bogat în antioxidanți, vitamine și minerale.

9. Merele. Acestea fac parte din categoria de fructe pe care poți să le savurezi aproape tot anul. Indiferent de soiul sau de culoarea lor, merele sunt excelente pentru a reduce senzația de foame, mai ales datorită fibrelor solubile pe care le conţin, inclusiv pectina, care ajută la completarea sentimentului de plenitudine. Pe lângă faptul că sunt delicioase și versatile, un consum regulat de mere ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge, ceea ce împiedică instalarea diabetului.