Alimente care te scapă de gripă sau răceală. Ce trebuie să mănânci, de fapt

În anotimpul rece, auzim la știri și în toate rubricile medicale că sistemul imunitar e mai moale și suntem mai puțină apărați în fața virusurilor. Așa își face prezența boala. Fie gripă sau răceală, pe lângă tratamentul de la medic, există și alți piloni care ne-ar putea ajuta în lupta cu aceste disfuncții. Și dacă nu ați crezut până acum că multe stau la mâna alimentației, atunci iată un alt caz care să întărească regula. Nutriţionistul Gianluca Mech recomandă unele alimente care ne ajută să scăpăm mai repede de perioada de cumpănă.

Pe lângă tratamentul recomandat de medic, alimentele vin în ajutorul unui corp ”rănit”, lipsit de vlagă. Ele ameliorează simptomele de gripă sau răceală și disconfortul dat de acestea. Potrivit nutriționistului Gianluca Mech, este recomandat ca în perioada virozelor să alegem alimente bogate în vitamina C, sulf, beta-caroten, vitamina D, zinc și probiotice.

„Primul sfat este să adoptaţi o dietă variată şi echilibrată, îmbogăţită cu un aport mai mare de fructe şi legume de sezon. De asemenea, foarte indicate sunt cerealele integrale, leguminoasele, nucile, alunele, seminţele de dovleac, seminţele de in, seminţele de floarea soarelui, peştele gras, carnea gătită altfel decât prin prăjire, uleiul de măsline. În plus, nu uitaţi să consumaţi cât mai multe lichide!”, recomandă specialistul.