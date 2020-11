Ce alimente trebuie să consume femeile, de fapt. Ce alimente trebuie să consume și bărbații

Dietele standard, luate de pe internet sau auzite la prieteni, nu funcționează întotdeauna. Explicația este că fiecare dintre noi răspunde într-un anumit fel diferitelor alimente pe care le consumă. De aceea, o bună dietă este una personalizată. Până la a ajunge în acest punct, nu trebuie să trecem peste…sex. Conform nutriționistului Lydia Alexandrescu, oamenii ar trebui să consume alimente în funcție de acesta. De exemplu, specialiștii spun că femeile au nevoie mai mare de alimente bogate în fier și calciu, în timp ce bărbații ar trebui să consume mai mult pește și proteine.

Dieta e pe sexe. Ce alimente trebuie să consume femeile, dar bărbații?

„Printre multe alte deosebiri, nevoile nutritionale ale femeii si ale barbatului difera si ele. Exista o serie de nutrienti care trebuie furnizati in cantitati diferite celor doua sexe, cum ar fi: calciul, fierul, acizii grasi esentiali omega-3 sau proteinele, fibrele sau probioticele.

Mai mult calciu și pentru doamne

Calciul este important pentru femei, in special pentru scaderea riscului osteoporozei. O dieta bogata in calciu si vitamina D s-a dovedit a scadea incidenta fracturilor. In plus, calciul are rol important in reglarea tensiunii arteriale. Asadar, femeia adulta trebuie sa aiba un aport zilnic de 800 – 1000 mg de calciu iar dupa menopauza, acest aport creste la 1200 mg. Osteoporoza este si inamicul barbatului si de aceea si acesta trebuie sa aiba calciu in dieta in mod constant.

Studiile arata ca o nutritie care asigura suficient calciu scade incidenta cancerului de prostata la barbati. Cantitatea zilnica de calciu recomandata pentru barbatii de toate varstele este de 800 mg.

Fierul este un element mai important pentru femei, datorita pierderilor din timpul menstrei lunare. Simptomele deficientei de fier sau anemiei sunt: oboseala, lipsa de concentrare si dificultatea de a respira. Diagnosticarea anemiei se face doar de catre medic iar suplimentarea cu fier se face tot la recomandarea si in doza prescrisa de catre medic.

Pentru femeile care au varsta mai mica de 50 de ani, se recomanda 18 mg de fier pe zi iar dupa menopauza doza este de 8 mg pe zi. Barbatii au si ei nevoie de fier, dar nu in cantitate atat de mare, deoarece studiile au aratat ca o dieta prea bogata in fier a fost asociata cu cresterea incidentei infarctului miocardic la barbati. O cantitate de maxim 8 mg de fier pe zi este suficieta pentru a asigura nevoile organismului lor.

Acizii grasi omega-3 sunt un tip de grasime nesaturata care s-au dovedit a avea un rol important in reducerea nivelului trigliceridelor, cresterea componentei benefice a colesterolului (HDL), prevenirea formarii trombilor (cheagurilor de sange), etc.

Pentru sanatatea gravidei, a fatului si, in general a femeii dar si a copilului, acizii grasi omega-3 trebuie furnizati atat din peste (cod, macrou, sardine, somon), cat si din nuci sau seminte de in.

Mai multă proteină pentru domni

Nu exista o cantitate de acizi grasi omega 3 oficiala care ar trebui ingerata zilnic, insa prin consumarea de 3 ori pe saptamana a unei portii de peste se pot acoperi nevoile organismului in raport cu acest nutrient.

Proteinele sunt substantele care dau energie, ajuta tesuturile sa creasca si sa se regenereze. Din cauza dietelor hiperproteice la moda, din pacate se consuma prea multe proteine. Este stiut faptul ca excesul semnificativ de proteine favorizeaza eliminarea calciului si deci, pentru femei riscul osteoporozei creste”, a explicat nutriționistul Alexandrescu pentru Antena 3.