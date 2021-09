Alexia Eram a recunoscut: ce nu a făcut Mario Fresh pentru ea, deși ea și-ar fi dorit asta

Fanii Alexiei Eram și ai lui Mario Fresh au stat ca pe ace, în ultimele luni, după ce despre favoriții lor s-a scris că s-ar fi despărțit. Ultimele imagini de la ziua de naștere a fiicei Andreei Esca au confirmat că încă sunt împreună. Aflată într-un platou de televiziune, Alexia Eram a făcut dezvăluiri incendiare despre relația cu Mario Fresh.

Alexia și Mario formează unul dintre cele mai mediatizate și controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Deși au circulat tot felul de zvonuri cum că nu se mai iubesc, fiica Andreei Esca rupe tăcerea. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și iubitul său.

În ediția de marți, 21 septembrie, a emisiunii „Teo show”, Alexia Eram a vorbit despre relația de iubire pe care o are cu Mario Fresh. A recunoscut totul în direct! Așa fanii au putut afla adevărul despre tinerii artiști.

Aflată în platoul de televiziune Kanal D, fiica vedetei PRO TV a mărturisit cum este ea în viața reală și când i-a fost cel mai greu în viață.

“Unul dintre cele mai dureroase momente a fost când am plecat la facultate, plângeam de fiecare dată când plecam. Nu m-am adaptat. Sunt sensibilă, plâng des! În unele situaţii am avut de suferit pentru că am luat personal totul.

Sunt foarte lipicioasă, destul de geloasă şi îmi place să am un program foarte bine stabil. Îmi place să ţină lumea cont de acest program, sunt perfecționistă. Lucrez la treaba asta, încerc să schimb acest lucru. Sunt irascibilă, dar îmi trece în 5 minute.”, a precizat Alexia Eram în direct.