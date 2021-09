Andreea Esca, mărturisiri despre cel mai dureros moment din copilărie. De ce au dat-o părinții afară din casă

În spatele zâmbetului larg care aduce veselie pe chipul a milioane de români, în fiecare zi la TV, se ascunde o dramă incomesurabilă. Andreea Esca a fost agresată în copilări și chiar dată afară din propria-i casă. Ce a pățit celebra știristă de la PRO TV în copilărie.

Este considerată unul dintre cei mai apreciați, cunoscuți și îndrăgiți oameni de televiziune din România, iar de mai bine de 25 de ani este imaginea postului de televiziune PRO TV. Andreea Esca are tot ce-și poate dori: o carieră fulminantă, o familie fericită și milioane de români care o adoră.

Cu toate acestea, faimoasa jurnalistă ascunde cicatrici adânci în suflet, care-și au rădăcina în copilărie. Deși Andreea Esca și-a educat copiii, pe Alexia și Eric, pe un ton elegant, calm și blând, lucrurile nu au stat la fel de bine pentru ea, când era un copil.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, vedeta a rememorat amintiri din copilărie, mărturisindu-le fanilor săi că a primit corecție fizică din partea părintelui său și a existat un episod nefericit în care a fost dată afară din casă.

„Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţei şi mi-am luat o bătaie serioasă.

M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a dezvăluit Andreea Esca, exclusiv pentru voxbiz.ro.