Alexia Eram a atras toate privirile cu ţinuta aleasă pentru Premiile Gopo 2025. Andreea Esca nu s-a lăsat mai prejos. Foto

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, a avut loc marţi, în sala „Ion Caramitru” a Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti. Peste 900 de invitaţi din lumea filmului românesc au participat la evenimentul în cadrul căruia au fost recompensate performanţele cinematografiei autohtone din ultimul an.

Ediția din acest a marcat o premieră pentru fiica Andreei Esca. Alexia Eram s-a numărat pentru întâia oară pe lista vedetelor invitate să participe la gala filmului românesc. Tânăra nu a dezamăgit, alegând pentru eveniment un look spectaculos. Ea a optat pentru o ținută maro cu o pălărie uriașă creată de M. Marquise, brand ales și de mama sa.

Andreea Esca a publicat pe o platformă de social media mai multe fotografii atât de pe covorul roșu cât și din „culise”.

„Pana vin pozele oficiale de la @premiilegopo las aici cateva facute in colaborare:) cu renumita @a.racasan 🥰 Multumesc @mmarquise ca îmi găsești mereu o ținută frumoasa in mai putin de 24 de ore! Care a fost atmosfera, ati vazut in stories, iar eu rămân , mereu,in admirația talentului! De aceasta data, in cinematografie! Felicitări tuturor nominalizaților si castigatorilor! Filmele mele preferate au plecat cu multe premii”, a scris Andreea Esca în descrierea imaginilor.