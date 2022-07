Alexia Eram a absolvit facultatea! Ce frumoasă a fost în această zi specială

Alexia Eram este extrem de fericită! Fiica Andreei Esca a terminat facultatea. Mama sa este extrem de mândră de tânăra care acum a pus punct unei etape uriașe din viața ei. Desigur că celebra știristă nu a uitat să posteze câteva fotografii superbe în mediul online pentru fanii care abia așteptau să o vadă pe tânără în ziua cea mare. ,,Suntem foarte mândri de tine și îți dorim o viață plină de fericire”, a scris jurnalista.

Alexia Eram a pus punct unui capitol important din viața sa. Tânăra de 21 de ani a terminat facultatea și acum se apropie din ce în ce mai tare de viața de adult.

Fata a devenit între timp independentă și își câștigă banii din mediul online sau din diverse colaborări. Ziua cea mare a venit, iar alături de ea au fost părinții și fratele mai mic.

Mama sa celebră nu a putut să rateze momentul și a postat un mesaj special în dreptul unor fotografii emoționante pentru întreaga familie. Știrista i-a dorit mult succes și o viață plină de fericire alături de cineva care să o prețuiască mereu la adevărata valoare. Fanii vedetei i-au urat într-un număr mare succes Alexiei pe mai departe.

,,Draga Alexia Eram suntem foarte mandri de tine si iti dorim o viata plina de fericire, in care cei de langa tine sa te pretuiasca mereu la adevarata ta valoare si pe masura sufletului tau, atat de bun ❤️ #alexiamargoteram #graduation University for the Creative Arts – UCA”, a fost mesajul postat de mama sa pe rețelele de socializare.