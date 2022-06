Câți bani a câștigat Alexia Eram în 2021. Suma amețitoare pe care a luat-o lunar fata Andreei Esca

Alexia Eram este una din cele mai cunoscute tinere din showbiz-ul românesc. Ea este prezentă în viața publică încă de când era foarte mică, iar acum a cunoscut notorietatea pe barba sa. Aceasta a încercat pe cât de mult posibil să se îndepărteze de imaginea mami ei și să își adune proprii fani în mediul online. Mulți se întreabă cât reușește fata să câștige lunar, mai cu seamă că își permite să meargă des în vacanțe și nu cu mult timp în urmă și-a achiziționat primul apartament.

Câți bani câștigă Alexia Eram: ce sume a făcut fiica Andreei Esca în 2021?

Alexia Eram a făcut cunoștință cu viața publică încă de foarte mică. Desigur că numele mamei sale i-au conturat o anumită imagine, dar ea a recunoscut deseori că greutatea succesului jurnalistei i-au adus și momente grele.

Cu toate astea, aceasta nu are motive să se plângă pentru că pare că are o viață fantastică. Fanii o văd mai mereu în vacanțe de lux, fata își continuă studiile, are parte de o poveste de dragoste frumoasă și își face singură banii.

Fiica Andreei Esca se întreține acum singură la cei 21 de ani și se poate lăuda cu venituri chiar foarte mari pentru vârsta ei. Tânăra îl depășește uneori și pe Mario Fresh în ceea ce privește partea financiară.

Fata este un influencer de succes pe rețelele de socializare și se bucură de multe colaborări cu brand-uri mari de la noi. De asemenea, ea oferă servicii de consultanță în Comunicare și Relații Publice, domeniu conectat la activitatea pe care o prestează în mediul online.

Are o companie

Alexia are compania Margot Production pe care a înființat-o în urmă cu doi ani și care se ocupă cu activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării.

Declarația de la ANAF arată că în anul 2021 a avut o cifră de afaceri de 900.000 de lei, iar conform bilanțului financiar lunar se poate lăuda cu venituri care depășesc 8.000 de euro. Iubitul ei a avut o cifră de afaceri de aproape 240.000 de lei în anul 2021.