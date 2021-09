Alexandru Arșinel, noi probleme de sănătate după ce s-a vindecat de covid-19. Ce a pățit acum

Actorul Alexandru Arșinel a dat noi detalii despre starea sa de sănătate, la numai câteva săptămâni de când a învins coronavirusul. Acesta a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în prezent.

Alexandru Arșinel a dezvăluit că acum a început să surzească și că se simte lipsit de energie. Amintim că deși s-a vaccinat împotriva coronavirusului, actorul a avut nevoie de internare, după ce a fost testat pozitiv. Însă actorul a câștigat lupta cu virusul și a fost externat. Dar artistul a mărturisit că nu se simte deloc bine și că în aceeași situație este și soția sa.

“Nu am energie, obososesc repede. Am fost și la plămâni, cred că de la plămâni ni se trag și astea. Dar eu zic că sunt OK. Am început să surzesc, așa sunt bătrânii.

Probabil sunt înfundat. Soția mă așteaptă la masă în fiecare zi. Ea s-a bucurat foarte mult că am fost la munte. Am cumprat niște utilaje care să mă ajute la transport, dar nu am reușit să le folosesc încă. Ea nu face bine, nu face bine, nu face bine nici pentru ea, dar nici pentru noi. Are atâta tristețe în ochi că te cutremură”, a spus Alexandru Arșinel.