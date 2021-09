Alexandru Arșinel a făcut anunțul crunt pentru fanii săi. Nu mai e cale de întoarcere (exclusiv)

Alexandru Arșinel a reușit să câștige simpatia românilor prin cariera lui spectaculoasă. Actorul este extrem de îndrăgit, dar acum a făcut un anunț ce o să îi supere enorm pe fanii săi. Ce se întâmplă, de fapt, cu acesta?

Alexandru Arșinel este nevoit să renunțe la scenă la vârsta de 82 de ani, chiar dacă merge în continuare la Teatrul ‘Constantin Tănase’. Acesta nu are o stare de sănătate prea bună și se confruntă cu multe probleme de când a fost infectat cu Covid-19, așa că decizia lui este drastică.

De asemenea, Maestrul se gândește să nu își mai bucure publicul în curând, deoarece pensia nu se mai poate cumula cu alte venituri. Acesta își dorește să aibă parte de mai multă liniște, ba chiar vrea să plece pentru a se relaxa la căsuța pe care o deține la Sinaia, alături de soția lui.

„Tocmai ce m-am întors de la teatru. De fiecare dată când ies, am nevoie de odihnă, stăteam întins. Lumea vine la teatru de când acesta s-a redeschis.

Eu însă nu am mai urcat pe scenă, nu am mai jucat în nicio piesă și voi renunța așa, ușor, ușor. Am o vârstă destul de înaintată, nu sunt bine deloc.

Nu mă simt prea bine, am stat trei săptămâni în spital. În plus, acum pensia nu se mai poate cumula cu alte venituri.”, a spus Alexandru Arșinel pentru Impact.ro.