Alexandra Stan îl desființează pe Jador. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi la Survivor

Artista Alexandra Stan a fost eliminată din competiția Survivor România 2021. Acesta a vorbit însă despre relațiile pe care le-a avut cu colegii din echipa Faimoșilor.

În lacrimi a părăsit Alexandra Stan competiția Survivor România 2021, după ce aceasta a stat mai multe zile în spital, iar medicul a spus că ea nu este aptă din punct de vedere fizic să mai continue competiția. După ce Alexandra Stan a fost eliminată, aceasta a primit telefonul înapoi, urmărind toată noaptea emisiunile din urmă.

„Nu pot să spun că am avut aliați, e mult spus, dar am avut o conexiune foarte bună cu Cosmin. E sportiv, el a apreciat faptul că sunt o persoană care a muncit pentru tot ceea ce are. El, la fel, a muncit de mic pentru tot ceea ce are în viața lui și a fost un om care m-a ajutat, m-a inspirat și m-a încurajat mereu. Zanni, la fel, chiar dacă a avut momente în care a exagerat cu sinceritatea lui, atunci când se lua de Elena și spunea că are părul alb. Ce treabă are? Puteam să-i spun și eu lui că poartă aparat dentar, dar nu are nicio legătură.

În momentul în care nu era nervos, am avut niște discuții foarte sincere cu el. Nu am simțit niciodată că mă vorbește pe la spate. El tot ce spunea pe cameră spunea și în față, că m-am uitat și eu azi-noapte”, a spus Alexandra Stan.