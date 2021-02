De ce nu mai apare Alexandra Stan la Survivor? A plecat înainte de un joc și nu s-a mai întors în echipă

Cântăreața Alexandra Stan este una dintre concurentele de la emisiunea Survivor România, sezonul 2, de la Kanal D. Ea face parte din echipa Faimoșilor. Iată de ce nu mai apare Alexandra Stan la Survivor.

Potrivita viva.ro, înainte de a începe competiția Survivor România, Alexandra Stan a spus că este o fire sensibilă și că își dorește să reziste cât mai mult timp în concurs:

Sunt o fire sensibilă, încerc să fac pe plac tuturor și sper să nu am probleme acolo, să nu iau un conflict personal. Pentru mine va fi un element stresant să dorm noaptea în pustiu, sub cerul liber”, după cum declara Alexandra Stan.

”Eu sper să rezist cât mai mult. M-am uitat sezonul trecut și am văzut că la Survivor România, și atunci când se stă, de fapt nu se stă. Sunt născută vara, dar la noi nu este umiditatea foarte mare. O să fie complicat. Pot trece peste foame câteva zile.

După cel de-al doilea joc de imunitate, Alexandra Stan a fost propusă pentru eliminare. Aceasta a fost dezamăgită de voturile celorlalți concurenți. Ea a spus că nu s-a gândit vreodată că va participa la Survivor:

„Eu chiar dacă sunt o fire puternică am foarte multe momente de slabiciune. Ce realizez aici zi de zi este un efort inimaginabil. Nu am cochetat niciodată cu ideea să vin la Survivor. Dar nu am cum să nu dau totul dacă e joc de imuniatate, să nu mor pe teren.

Acolo nu mai simt durerea, foamente, căldură, nu mai simt nimic din ce e greu, eu vreau, îmi dau interesul, dar orice om are o limită. Nimeni nu e Dumnezeu, nu o iau personal, deși sunt dezamgită. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le mai fac”, a declarat Alexandra Stan.