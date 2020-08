Alexandra Stan, goală la mare. S-a pozat în costumul Evei, în cort

Alexandra Stan și-a făcut o fotografie goală la mare. Frumoasa cântăreață s-a pozat în costumul Evei, în cort. Alexandra Stan știe că are un corp de invidiat și profită de asta din plin, neavând pic de inhibiții.

Alexandra Stan, goală la malul mării. Cum s-a fotografiat cântăreața în costumul Evei, într-un cort

Alexandra Stan, una dintre cele mai senzuale cântărețe din România, a încins atmosfera pe rețeaua de socializare postând o fotografie în care apare goală, în ușa unui cort. Cântăreața și-a însoțit fotografia de un mesaj cu subânțeles. „Curcubee”, a scris Alexandra Stan în descrierea fotografiei.

În fotografie, Alexandra Stan stă în picioare, afisânduse complet dezbrăcată, de la spate. A lăsat fiecare părticică a corpului său la vedere, spre deliciul tuturor. Pentru a da o notă artistică, Alexandra a lăsat să se vadă, prin deschizătura cortului, un superb peisaj de la mal de mare. Cu toată încercarea sa, trupul său gol este cel care atrage toate privirile. Cântăreața și-a expus atât fundul, cât și bustul. Din fericire pentru unii, din nefericire pentru alții, cântăreața nu se poate distinge de soarele soarelui puternic.

Viața Alexandre Sian nu a fost numai ”curcubee”

Viața Alexandrei Stan nu a fost numai ”curcubee”. Acum câțiva ani, Alexandra Stan a trecut prin momente de coșmar după ce impresaul ei, Marcel Prodan, care îi era și iubit la vremea aceea, a snopit-o în bătaie. Potrivit cântăreței, scandalul cu impresarul a început de la bani.

O primă bătaie primită de Alexandra Stan a fost chiar la studioul unde își înregistra o piesă. “M-a lovit si am lesinat. M-am trezit dupa doua ore in studio, invelita cu o patura”, povestea acum 7 ani Alexandra Stan. Alexandra.

Următoarea bătaie a băgat-o în spital pe Alexandra Stan

Următorul scandal între ea și Marcel Prodan a avut loc p stradă. “M-a scos din masina, mi-a dat picioare in spate, mi-a dat in rinichi si eu am un singur rinichi. Din cauza asta de ieri nu am fost la toaleta deloc. Eu tot incercam sa fug, nu mai puteam sa stau sa ma bata, a trecut o masina de politie inspre Constanta, politistii ne-au vazut, au venit sa ne legitimeze, m-au luat si m-au dus la spital”, a mai spus tanara artista plangand.