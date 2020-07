Alexandra Stan, remarcă neașteptată în online: „Eu sunt trecută, tu ești fresh“

Alexandra Stan i-a pus pe jar pe fani, după ultimul anunț făcut pe rețelele sociale. „În curând o să mă retrag din industrie“. Ce legătură are actorul Vlad Drăgulin în toată povestea, afați în paragrafele următoare.

După ce s-a testat de COVID-19 zilele acestea, Alexandra Stan a făcut un sondaj pe Instagram, dorind să afle părerea fanilor ei despre acest subiect.

„Ghiciţi unde am venit! Vă arăt imediat. Am venit să-mi fac testul, sunt foarte curioasă şi am zis să fiu sigură, că am tot fost la plajă, m-am tot întâlnit cu oameni. În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul. Sunt sigură că sunt bine, dar am zis să fiu şi mai sigură“, le-a mărturisit artista fanilor.