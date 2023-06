Fosta vedetă Kanal D și-a făcut cont pe un site pentru adulți. Postează numai imagini incendiare FOTO

Fosta vedetă Kanal D și-a făcut cont pe un site pentru adulți. Bruneta face furori în rândul internauților, cei care vor să îi admire fotografiile ce o surprind în ipostaze provocatoare trebuie să fie dispuși să scoată ceva bani din buzunar.

A devenit cunoscută publicului din România în urma participărilor la mai multe emisiuni TV, printre care Bravo, ai stil, Puterea Dragostei și Te vreau lângă mine. Acum, fosta vedetă Kanal D face furori în mediul online.

Naba Salem se numără printre domnișoarele care au decis să publice fotografii provocatoare cu ele pe un site pentru adulți. Cei care doresc să îi vadă pagina nu o pot face gratis, fiind nevoiți să scoată din buzunar, lunar, o anumită sumă de bani. Bruneta face furori și pe platformele de social media, unde este urmărită de aproape 200 de mii de persoane.

Imaginile publicate de ea strâng mii de aprecieri și reacții din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Invitată la podcastul Fără mănuși realizat de Simona Hapciuc și Zaharia Yamato, Naba Salem a dezvăluit că a trecut prin mai multe situații dureroase în viață. A fost în moarte clinică de patru ori, ultimul episod petrecându-se în emisiunea Puterea Dragostei.

„Situații dureroase am avut foarte multe. Numai în moarte clinică am fost de patru ori. Ultima dată s-a întâmplat în emisiunea Puterea dragostei.

Am simțit foarte multă presiune. Eu nu sunt o persoană care să se certe. Și dacă sunt într-o relație și începe cearta, eu mă retrag, mă iau și plec, nu stau. Era prea multă presiune, ceartă peste tot, presiune negativă, eu preiau energiile de peste tot oricâte scuturi mi-aș face.

Eu sunt și terapeut și am și ceva noțiuni de a nu prelua astfel de energii, dar a fost ceva apăsător rău de tot. Am ajuns la spital toată lumea credea că mă prefac, era ambulața după mine și ei în continuare aruncau cu noroi. Jur că atunci a fost una dintre dățile când am zis că nu mai trăiesc.

M-au pus pe un pat, m-au cabalt., bătăile inimi… atât am reușit să văd: o pisică a intrat în spital, nu-mi venea să cred, ce să caute o pisică în spital. Au dat-o odată afară, iar a venit. Și când m-am trezit, mi se închideau ochii, mi se opreau bătăile inimii. Știu că atunci când m-am trezit era aceeași pisică în față.Și știu că am avut o chestie din asta ca și cum m-am înălțat și aș fi coborât.

Nu știu cât credeți în Dumnezeu… Eu sunt foarte credincioasă, nu par, dar chiar sunt. Pe mine m-a salvat Dumnezeu de fiecare dată, nimeni altcineva, îmi arăta parcă, îmi rămâneau întipărite în minte…, am avut și unele greșeli pe care le-am regretat ulterior”, a povestit fosta vedetă Kanal D la podcastul Fără mănuși.