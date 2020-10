Alexandra Dinu, superbă la Românii au Talent. Prima imagine cu ea, în calitate de jurat

Alexandra Dinu nu este doar o mamă devotată și o femeie frumoasă, ci și o persoană extrem de discretă. Viața pe care o avea la 18 ani, pe când se iubea cu ”Briliantul” Adi Mutu, a apus. A plecat în Italia pentru o nouă etapă a vieții ei, apoi a dispărut din viața publică. A revenit recent, odată cu începerea filmărilor pentru ”Românii au talent”, emisiune în cadrul căreia va cunoaște postura de jurat. Prima imagine cu ea de la masa deciziilor.

Alexandra Dinu a fost căsătorită cu Adi Mutu din 2001 până în 2003. Cei doi au un fiu, Mario. Fostul fotbalist a învinovățit-o pe actriță pentru depresia în care a intrat după divorț, care a dus la consumul de cocaină ce i-a provocat demisia de la Chelsea FC în 2004, în ciuda faptului că a susținut inițial că a eșuat doar la un test de droguri din cauza suplimentelor menite să-și îmbunătățească performanța sexuală.

Nici când a divorțat de sportiv blondina nu a dorit să ofere spectacol și să epateze prin scandaluri. Apoi viața ei a fost conturată diferit, decizând să plece în Italia, unde a făcut ceea ce visa: actorie. Acolo s-a iubit cu un producător de la Hollywood, de care s-a despărțit recent.

Tot recent, aceasta a revenit în țata natala, pe nepusă masă. Avionul a coborât pe aeroport, apoi imediat a anunțat că va fi jurat în cadrul emisiunii de la PRO TV, ”Românii au talent”, Mihai Petre lăsându-și locul gol.

Primele filmări au avut loc în Republica Moldova, iar frumoasa actriță s-a integrat bine în juriu, lângă ceilalți trei colegi. Prima fotografie cu aceasta din noua postură în care o va vedea publicul a fost publicată de make-up artistul Miki Puran, cea care s-a ocupat de înfățișarea Alexandrei.

Cu părul blond, buclat, care acoperă în stânga și în dreapta niște trăsături perfecte, actrița demonstrează încă o dată că telegenia este unul dintre atuurile sale.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a declarat Alexandra Dinu, înainte de a începe filmările.