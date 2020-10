De ce a plecat, de fapt, Mihai Petre de la Pro TV. Reacția fără ocolișuri a vedetei: ăsta este adevărul

Mihai Petrea părăsi masa juraților de la emisiunea cea iubită, iar acum să fi rămas dă dea sfaturi doar celor care sut interesați sau nu domeniului, Cu e se ocupă și cum îi merge treaba acum?

Cunoscutul Mihai Petre și-a făcut ieșiresa din prim-plan, iar acum adoră să stea cu familia și să ocupe de planil artisic. Fanii nu-l vor revedea în cadrul emisiunii Pro TV, pentru că toată calobararea s-a închis pentru moment. Acum, acesta adoră încă să îi instruiască pe cei mici în această artă. „Mă ocup de copii și de școala de dans, așa arată viața mea de zi cAm discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare.

Dar n-a fost sigur… Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu.u zi. S-au redeschis sălile de la 1 iunie. La noi, având de-a face cu sportivi de performanță, ne supunem ordinului comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății. Și putem să activăm, avem condiții să mergem la sală, dar trebuie să respectam regulile de distanțare și igienă”, a spus acesta.

„Din păcate, competițiile de dans s-au anulat din cauza pandemei, iar organizarea multor evenimente e din nou pe muchie de cuțit. Chiar în weekendul asta s-a încercat organizarea Cupei României, eram invitat acolo să arbitrez, însă având în vedere evoluția îmbolnăvirilor cu Covid, în ultimile zile, am primit mesaj că s-a anulat. Deși organizarea presupunea testarea tuturor participanților, era fară public. Se dorea revenirea la o normalitate, așa cum o înțelegem astăzi. Nu sunt în măsură să spun eu asta. Publicul decide, am și eu fanii mei. Rămâne să vedem ce va fi, sunt și eu curios să văd. Voi urmări cu drag emisiunea asta, pentru că este un format pe sufletul meu. Și formatul în sine, și echipa, și stația, îmi sunt dragi. Am rămas prieten cu toți din echipă.”

Mihai Petre (Sursa: click.ro)