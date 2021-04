Alex Velea rupe tăcerea despre trapanele. De ce s-a axat, de fapt, pe acest gen muzical. Puțini știu asta

Artistul Alex Velea a venit azi la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani unde a cântat piesa ”Acadele și Trapanele”, lansată în cadrul proiectului Golden Boy Society.

Alex Velea a povestit despre lansarea sa, dar a dezvăluit și cum a ajuns să abordeze stilul de muzică trapanele, un gen muzical nou și asumat de artist.

”Trei ani mai tarziu (n.red. de la lansarea sa) a iesit piesa ”Yamasha”. În anul 2003 m-am lansat, in 2005 Anda Adam a scos selecta, in care am fost si eu invitat. M-am nascut in Lapus si mi se potriveste stilul asta de geampara. Am ascultat si muzica dintr-asta. Eu sunt sanatos? Cine se asemena se adună. Urmeaza sa lanasam un material nou din luna mai, o facem cu mare pasiune, mergem la studio cu inima deschisa, prin muzica ne-am salvat”, a spus Alex Velea.