Antonia, mesaj de dragoste din partea lui Alex Velea. Iubitul său, un romantic incurabil

Azi este ziua de naștere a Antoniei, prilej extraordinar pentru încă o declarație de dragoste impresionantă din partea partenerului său. Ce i-a transmis artistul mamei copiilor săi în această zi specială?

Fanii cunoscutului cuplu sunt deja obișnuiți cu declarațiile de dragoste pe care și le oferă artiștii pe rețelele de socializare. Azi este mare sărbătoare în familia vedetelor, iar tocmai în această zi nu se putea să lipsească un mesaj aparte. Antonia a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani și nu a scăpat de cuvintele emoționante ale partenerului său de viață.

Încă de la primele ore cei care o adoră pe solistă i-au transmis toate cele bune și i-au urat să fie cel puțin pe atât de fericită toată viața. Bărbatul alături de care trăiește la moment o poveste de dragoste mult invidiată i-a mulțumit pentru iubirea pe care i-o poartă și pentru susținerea pe care i-o oferă în orice situație, iar lângă cele scrise a postat și câteva fotografii de colecție din timpul relației lor.

„Iti multumesc ca existi, ca ma iubesti atat de mult, ca imi faci pasii mai siguri si ca ma sprijini in tot. La multi ani, Iubirea mea! / La muuuuulți aaaani! / Te ador!!! / Ești cea mai bună mămică! / Mă zăpăcești doar din priviri…”, i-a transmis Alex Velea Antoniei pe Instagram, de ziua ei de naștere.

Nimeni nu le dădea șanse, dar iată că iubirea a învins și de această dată. Amândoi abia ieșiseră din câte o căsnicie care nu s-a terminat extraordinar, dar încă sperau în iubire.

„Am fost prieteni mult timp. Ne-am cunoscut în 2009 la studio. A venit cu Tom Boxer și avea piesa aceea, ”Morena” și își dorea o piesă mai urbană și au venit la studio să-i prezinte Boxer niște instrumentale. Ne-a dat afară din studio și am zis: ”Ce-i asta? Să ne dea afară din studio să facă ea audiții?”. Nu am început chiar cu dreptul. Ne-am tot văzut în mediul ăsta artistic și prin 2011-2012 a început să vină la studioul la care lucram eu și ne-am împrietenit, nimic mai mult. Eu încă eram în relație, ea era în relație, nu aveam nicio treabă. Nu am simțit nicio scânteie.”

Alex Velea