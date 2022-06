Alex Dima, tată pentru a doua oară. A publicat prima imagine de la externare

Alex Dima, tată pentru a doua oară. A publicat și prima imagine de la externare. Prezentatorul de la TV are o poveste impresionantă de viață, a trecut prin multă durere, dar acum este în culmea fericirii. A publicat o imagine cu fiul său, fiind tată pentru a doua oară. Alex Dima a postat pe Facebook un mesaj emoționant.

Alex Dima, jurnalistul de la Pro TV este tată pentru a doua oară.

„O minune de copil a venit pe lume! Sunt și tata de baiat! Familia noastra trăiește valuri de sentimente, am râs, am plâns, râdem, ne bucurăm din plin de aceste momente minunate, de acest dar care ne zambește și gungurește.

Alex Dima a trecut printr-o adevărată dramă. La numai trei ani de la nuntă, el și-a pierdut soția, răpusă de cancer. A rămas singur cu o fetiță de un an.

”În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală.

O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex Dima.