Drama trăită de Alex Dima. Ce s-a întâmplat înainte de moartea soției sale

De câțiva ani la PRO TV există o echipă de jurnaliști conduși de Alex Dima. Este cunoscut și apreciat pentru întrebările sale din „România, te iubesc!”. Își iubește meseria de jurnalist și a declarat că nu există cale de compromis în ceea ce face. Dar puțină lume știe drama prin care jurnalistul a trecut cu ani în urmă.

Majoritatea telespectatorilor PRO TV știu cine este Alex Dima. În branșă este unul din cei mai apreciați jurnaliști din România. A reușit să deranjeze multă lume prin producția ”România, te iubesc!”, o emisiune de anchetă jurnalistică.

A trecut de la a absolvi Facultatea de Teologie la jurnalism, și nu regretă pasul absolut deloc. În opinia jurnalistului de 43 de ani, meseria de jurnalist este o meserie care se fură, după cum declara la un moment dat.

Dar puțină lume știe că, înainte de toate este un om care a suferit o adevărată dramă. Acum, la 43 de ani, Alex Dima își canalizează toată energia asupra fiicei sale de 12 ani, Sara.

Micuța se năștea odată cu proiectul ”România, te iubesc!”. De 12 ani Alex Dima se împarte între emisiune și Sara, dar nu regretă nimic în această privință. Dar, totuși, jurnalistul are un mare regret și a trăit o dramă cumplită.

Alex Dima a fost căsătorit cu o frumoasă doamnă, Roxana, care avea să-i dăruiască comoara de astăzi, pe Sara. Numai că medicii aveau să le dea o veste dură. Roxana, soția lui Alex Dima, era diagnosticată cu cancer, într-o formă severă și fără șanse de a scăpa.

”În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza. Are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc. Să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ.

Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat.’, a povestit Alex Dima celor de la Viva.ro.