Alex Dima iubeşte din nou. Cine este femeia care l-a cucerit pe prezentatorul TV: “Am văzut-o la aeroport”

Alex Dima este din nou îndrăgostit. După ce a trecut prin momente de coșmar, pierzându-și soția, el are acum o nouă parteneră de viață.

Jurnalistul Alex Dima de la România, te iubesc! Și-a pierdut soția, pe Roxana, în urmă cu 12 ani, din cauza cancerului.

Totul s-a întâmplat la trei ani după ce s-au căsătorit, pe vremea când fetița lor avea doar un an. Acum, Alex Dima iubește din nou. Georgiana este noua lui parteneră și ambii preferă să fie discreți și să evite să se afișeze împreună.

Alex Dima spune despre Georgiana că este o persoană care știe să îl asculte. Cei doi s-au întâlnit întâmplător, în avion, iar apoi într-o bancă.

”Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu).

Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion.

Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, povestea Alex Dima.