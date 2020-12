Al treilea val al virusului face ravagii. Sute de mii de români sunt îngroziți: este înfiorător ce s-a întâmplat ieri

Situația în contextul pandemic nu e deloc mai bună în anumite zone ale lumii, cu toate că medici de peste tot au început să aducă în prim-plan vaccinul. Sute de mii de români sunt temători cu privire la al treilea val al virusului. Detalii despre cifrele înregistrate ieri care i-au șocat pe specialiști.

Marea Britanie e îngenunchetă de numărul de noi cazuri de infectare. Din cauza noii tulpini a virusului numărul de îmbolnăviri a explodat. Sistemul sanitar e extrem de aglomerat, iar medicii fac cu greu față valului de pacienți care nu contenește să se subțieze. Marea Britanie se confruntă cu o accelerare a epidemiei și înregistrează noi recorduri de infectări în masă.

Mai exact, în ultimele 24 de ore au fost indicate 53.135 de noi cazuri de pe teritoriul britanic, un bilanț fără precedent de la începutul pandemiei, relatează AFP, citat de Agerpres. Oamenii continuă să se infecteze deși restricțiile au continuat să fie din ce în ce mai aspre. S-a ajuns astfel la un total de 2.382.865 de cazuri înregistrate de la începutul izbucnirii crizei sanitare. Numărul deceselor este de 71.567, din care doar 414 înregistrate marți.

„Intrăm într-o nouă fază foarte periculoasă a pandemiei şi vom avea nevoie de o acţiune naţională decisivă timpurie pentru a preveni o catastrofă în ianuarie şi februarie”, a declarat pentru BBC Andrew Hayward, profesor epidemiolog la Universitatea din Londra. „Suntem cu adevărat în faţa unei situaţii în care ne aflăm aproape de lockdown”, a mai spus el, citat de Agerpres. La începutul lunii decembrie a lui 2020 Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a demarat campanie de imunizare cu vaccinul propus de Pfizer și BioNTech. La momentul actual sunt necesare reguli mai dure anti-COVID pentru a evita o catastrofă, mai menționează cu epidemiolog. Țara intră într-o fază foarte periculoasă a pandemiei și astfel trebuie acționat pe măsură, mai detaliază sursa citată.

„Cel mai riguros scenariu de intervenţie, cu restricţii de nivelul 4 pe tot teritoriul Angliei, şcolile închise în luna ianuarie şi două milioane de persoane vaccinate pe săptămână, este singurul scenariu care credem că va reduce presiunea asupra secţiilor de terapie intensivă sub nivelurile înregistrate în timpul primului val. În absenţa unei campanii substanţiale de vaccinare, cazurile, spitalizările, internările la terapie intensivă şi decesele din 2021 le-ar putea depăşi pe cele din 2020”

