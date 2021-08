Aida Parascan, afacere nouă după ce a pierdut sarcina și banii economisiți. Cu ce se ocupă acum fosta câștigătoare Masterchef EXCLUSIV

Aida Parascan, fosta câștigătoare de la MasterChef din 2013, are o viață mai ceva ca în filmele de acțiune.

Până la vârsta de 39 de ani, vedeta a trecut prin multe momente de cumpănă: printr-un divorț, de tatăl celor trei copii pe care îi au împreună, printr-un incendiu unde i-au fost arși și o parte din banii pe care îi avea în bucătărie, dar și pierderea unui copil care i-a murit în pântec în luna a cincea de sarcină.

Contactată de reporterii Impact.ro, vedeta ne-a declarat în exclusivitate că și-a deschis un cabinet unde face terapie cu persoanele cu probleme.

În urmă cu o lună, Aida Parascan a ieșit cu declarații în public și a povestit prin ce perioadă neagră din viață trece. Având în vedere că a trebuit să își nască cel de-al patrulea prunc pe cale naturală, la doar cinci luni.

Motivul este faptul că bebelușul era mort în pântecele vedetei de aproape patru săptămâni. Și asta nu este tot, deoarece Aida Parascan a fost singură în acele momente dificile din cauză că tatăl bebelușului s-a dezis de această relație pe care o avea cu Aida Parascan.

Ești față în față cu Dumnezeu și atât. L-am înțeles și am acceptat situația așa cum este. Noi nu am visat împreună.”, a povestit Aida Parascan în emisiunea ‘Exclusiv Vip’, de la Prima TV.

În urma celor petrecute, reporterii Impact.ro au stat de vorbă cu vedeta pentru a afla cum se mai simte dar și ce schimbări recente s-au mai produs în viața sa.

Mi-am deschis recent un cabinet unde fac terapie cu persoanele care au probleme. Asta după ce timp de nouă ani eu am mers la terapie și acum m-am decis să și profesez.”, ne-a spus, în exclusivitate, Aida Parascan.

Eu îmi încarc bateriile în natură, acolo mă simt eu cel mai bine. Am fost vara aceasta de două ori și la munte. Pentru mine, muntele are o energie aparte.

„Sunt bine, nu mă plâng! Am fost în weekend la mare, a fost foarte frumos, am reușit să mă deconectez puțin de toate lucrurile și problemele de zi cu zi.

Aida Parascan și-a anunțat fanii că a pierdut sarcina pe contul său de Facebook. Mai mult de atât, vedeta le-a spus tuturor cum era să fie la un pas de moarte.

„Au trecut cinci luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe. În ultima săptămână însă am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu și la figurat. Inima „îngerașului” a încetat să bată.

Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm.

Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care mă iubesc.”, mărturisea aceasta.