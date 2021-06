Aida Parascan a recunoscut acum. Ce lucru crunt i-a spus iubitul ei înainte să piardă sarcina

Aida Parascan, câștigătoarea „MasterChef” din 2013, trece prin momente cumplite! La începutul lunii iunie, ea a suferit o adevărată traumă, după ce bebelușul pe care îl purta în pântece a murit. Aida Parascan era însărcinată în aproape 6 luni.

Fosta concurentă de la PRO TV a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, că în momentul în care a mers la ecograf a aflat că micuțul era decedat de aproape o lună de zile, deși ea nu a avut niciun simptom.

Invitată în platoul emisiunii ‘Acces Direct’, Aida Parascan a povestit ce i s-a întâmplat în urmă cu mulți ani. Ea a dezvăluit că primul său soț a decedat în timp ce ea era însărcinată cu copilul lui în cinci luni. Acum, însă, coincidența stranie s-a repetat.

Aida Parascan era însărcinată în cinci luni cu copilul altui bărbat, când bebelușul i-a murit în pântece. Ea crede că totul s-a întâmplat cu un motiv, ținând cont că fostul ei iubit îi ceruse să facă avort. Cei doi au terminat relația cu puțin timp înainte ca Aida să piardă sarcina.

Aida Parascan mai are trei copii pe care îi crește singură. Pentru a se întreține, fosta vedetă de la PRO TV a făcut sacrificii enorme. Cu banii de la PRO TV şi-a deschis o cofetărie în Buzău.

„Am închiriat un spaţiu şi am deschis „Arte Dolce Salato”. 30.000 de euro am investit în utilaje: cuptoare de 10 tăvi, răcitor de temperatură şi multe altele. Toată bucătăria am adus-o de afară, pentru că nu am vrut să vin cu aragazul de acasă. Fac torturi personalizate, bufeturi reci, candy baruri. Eu mă ocup de bucătărie, iar de vânzare o fată. Acum am nevoie de un cofetar”, povestea Aida Parascan pentru Click!