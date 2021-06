Aida Parascan trăiește clipe grele încă de când și-a pierdut copilul în urma unei tragedii. Câștigătoarea MasterChef din 2013 are parte de o suferință greu de dus. Aceasta a decis să spună tot ce s-a întâmplat în spital în momentul în care a fost și ea pe cale să își piardă viața.

Aida Parascan, în vârstă de 39 de ani, trece printr-o adevărată dramă. Aceasta a pierdut sarcina, dar loviturile grele nu s-au oprit aici. Tatăl bebelușului nici măcar nu a vrut să audă despre situația grea prin care trece aceasta, așa că nu s-a interesat de câștigătoarea Masterchef 2013 nici măcar când ea a trăit clipe crunte în spital.

“Tatăl copilului nu era partenerul meu de viață, eram prieteni. Nu știu dacă în asemenea împrejurări te poate susține cineva. Printr-o experiență de genul ăsta trebuie să treci doar singură. Ești față în față cu Dumnezeu și atât. L-am înțeles și am acceptat situația așa cum este. Noi nu am visat împreună.”, a povestit Aida Parascan în emisiunea “Exclusiv Vip”, de la Prima TV.

Vedeta a povestit că, ajunsă la spital, nu a primit ajutorul din partea medicilor și asistentelor așa cum își dorea. Pe lângă faptul că a născut natural fătul mort și a stat 7 ore pe masa de operație, ea a primit o veste cruntă. Specialiștii i-au transmis la final că inima bebelușului se oprise să mai bată de o lună și corpul începuse să se descompună.

De asemenea, aceasta și-a văzut copilul în vis după ce a trecut prin clipe terifiante. Pentru că s-a simțit mult mai liniștită, Aida Parascan speră să meargă mai departe. Mai mult, câștigătoarea de la MasterChef 2013 își dorește să îl numească pe micuțul îngeraș Rafael după ce și-a găsit alinarea în credință.

„Eu am văzut copilașul când dormeam și știu că acolo unde este acum îi este bine. Am simțit o liniște. Cu toată durerea prin care am trecut, mă bucur că am avut imaginea lui în mintea mea, care mă ajută să trec peste. Mă gândeam să-i pun numele Rafael, am simțit că e băiețel. Am făcut turul a 10 mănăstiri și un preot mi-a dat acatistul arhanghelului Rafael. Pentru mine acesta e numele lui și așa va fi.”, a mai spus câștigătoarea MasterChef.