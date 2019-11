Ai putea să juri că Meghan Markle are cetățenie britanică, dar nu e nici pe departe așa. Ce scrie în acte

Meghan Markle se găsește într-o situație ușor delicată. Cu toate că este ducesă de Sussex, membră a familei Regale a Marii Britanii, nu are cetățenie britanică. Ce scrie în actele soției Prințului Harry?

Meghan Markle, ducesa de Sussex fără cetățenie britanică

Meghan Markle și-a schimbat viața extrem de tare în ultimii ani, dar nu a reușit să-și schimbe și actele. Soția Prințului Harry are acum probleme cu cetățenia britanică pe care nu o are. Fosta actriță americană nu a obținut cetățenia, nici la un an și jumătate de la căsătoria cu Harry. Megan trebuie să mai aștepte încă un an de zile pentru a obține actele, conform legilor din regat.

Fostul star a inițiat până acum demersurile necesare în acest sens imediat ce a fost anunțată logodna cu soțul ei, în toamna lui 2017. Cu toate astea, trebuie să se supună legilor britanice, chiar dacă este membru al familiei regale, potrivit Daily Mail. Reprezentanții palatului Kensington au anunțat că Meghan nu va pimi un tratament special, după ce a fost cerută de soție de Harry.

Ducesa, prezența cea mai admirată de la un eveniment

Meghan și Harry s-au aflat zilele trecute într-un șir de vizite la familiile militarilor din Windsor, moment în care soția prințului a surprins cu prezența sa plăcută și cu bunătatea sa.