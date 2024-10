Afacerea pe care o deschide Jorge după Survivor All Stars. O va inaugura în luna mai: ‘Mulțumesc că îmi faci reclamă’

Un schimb de replici destul de tăioase a scos la lumină o dezvăluire neașteptată despre fostul concurent din Republica Dominicană. Invitat în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Jorge a anunțat care este afacerea pe care o deschide după Survivor All Stars. Vedeta o va inaugura în luna mai a acestui an.

După eliminarea de la Survivor All Stars 2024, Jorge se pregătește pentru un nou capitol al carierei sale. Invitat în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță pentru a comenta cele mai recente evenimente din jungla din Republica Dominicană, vedeta a avut parte de o primire nu tocmai călduroasă de la Cristi Mitrea.

La un moment dat, fostul concurent a observat burtiera de pe ecran: „Jorge, din nou față-n față cu Mitrea după o seară nebună”.

Jorge: Măi, stați puțin, ce e asta? Că se înțelege ceva foarte ciudat…ce seară am avut noi, Mitrea? De unde știți voi ce am făcut eu aseară cu soția mea?

Cristi Mitrea a continuat seria înțepăturilor. La un moment dat, l-a întrerupt pe cântăreț, întrebându-l de unde are bijuteria de la gât: „Dar tu de ce ai lanțul ăla la gât?”

Jorge purta un accesoriu spectaculos, cu diamante, și s-a bucurat că i-a fost oferită șansa de a vorbi despre un proiect interesant la care lucrează din vara anului trecut și pe care îl va inaugura peste doar câteva săptămâni. Jorge deschide o nouă afacere, o colecție de bijuterii cu diamante.

La scurt timp după eliminarea lui Jorge de la Survivor All Stars, din pricina unei accidentări, cei doi au avut un schimb dur de replici. Cristi Mitrea nu l-a crezut pe fostul concurent.

„Interesantă intrarea, păcat că parcursul n-a fost la fel de interesant. (…) Cum a fost la tratament Jorge? Cum a fost în vacanță?”, i-a spus Cristi Mitrea lui Jorge, la intrarea în platou.

„Hai, băiatul lui tata. Zi Mitrea. Nu am fost în vacanță, am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată. Survivor All Stars a fost mult mai greu decât Survivorul normal. (…) Oamenii dispuși să aplice orice strategie să te destabilizeze și să te scoată din scenă. Mult mai greu sezonul ăsta din punct de vedere social.

Faptul că l-ai prezentat acum pe Cristi Mitrea… eu am făcut față la șase deodată. (…) Doi la zero pentru soția mea, în discuțiile cu Mitrea. Au existat chestii care s-au întâmplat și n-au fost discutate niciodată. Acel RMN”, a spus Jorge.

„Eu sunt invidios pe cineva care câștigă, eu sunt învățat să câștig, nu să stau la gard ca tine. Te-ai certat cu fetele pe tăiatul morcovului. (…) Tu n-ai voie să scoți All Stars pe gură. Tu ai avut două sezoane, în ambele ai căzut, ți-ai rupt ceva și ai venit acasă. Ai fost în concediu medical”, a mai continuat Cristi Mitrea.