Jador l-a sunat pe Jorge după Survivor All Stars. Dialogul care a avut loc între cei doi: ‘Nu-mi venea să cred’

După ce a trecut din echipa Faimoșilor în cea a Războinicilor și câteva conflicte dure, cântărețul a părăsit competiția. La scurt timp după întoarcerea în România, a avut parte de o surpriză pe cinste. Jador a fost singurul concurent care l-a sunat pe Jorge după Survivor All Stars. Cei doi au avut o întâlnire de gradul zero.

În primul sezon Survivor All Stars România, Jorge a fost protagonistul unora dintre cele mai dure schimburi de replici din competiție. El și cel care i-a fost, inițial, coechipier și-au spus cuvinte grele.

Conflictul a atins cote maxime după ce a fost mutat din tabăra Faimoșilor în cea a Războinicilor. După ce a părăsit competiția, a crezut că nu va mai vorbi vreodată cu cei cu care a avut conflicte în Republica Dominicană, însă a avut parte de o surpriză de zile mari.

Singurul concurent care l-a sunat pe Jorge după Survivor All Stars a fost nimeni altul decât Jador.

Cei doi au avut o întâlnire de gradul zero, într-o ediție recentă a podcastului găzduit de Jorge.

Sincer și deschis, Jador nu a ezitat să mărturisească faptul că a greșit în Republica Dominicană și că, de fapt, nu avea niciun motiv să îl atace.

„Eu mi-am dat seama. La un moment dat, am și urlat, m-ai scos din pepeni, eu nu înțelegeam ce ai cu mine, nu m-am enervat niciodată așa tare”, a povestit Jorge.

Se pare că Jador și-a dat seama că a greșit și că reacțiile sale la adresa lui Jorge erau nejustificate încă din Republica Dominicană, din timpul competiției, însă a crezut, la acea vreme, că nu ar fi avut niciun rost să își recunoască vina, așa că a continuat șirul atacurilor.

„Băi, omule, omul ăsta are o imagine, a muncit atât. Eu să fac asta…dacă aș recunoaște că eu am greșit, nu se pune nimic, așa că am mers până la capăt. Realizam că ai lucrurile tale, că ai muncit și în viață și de când erai la Survivor”, a recunoscut cântărețul.