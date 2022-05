Afacerea cu care fiul lui Ștefan Bănică Jr. a dat lovitura. Face bani frumoși la 20 de ani

Radu Ștefan Bănică, fiul marelui artist Ştefan Bănică Jr., a devenit antreprenor la doar 20 de ani. Acesta are deja succes cu propria afacere din centrul Capitalei, care îi asigură un venit frumos. Bucureștenii dau buluc în această zonă, semn că sunt încântați de ce a putut să facă tânărul. La inaugurarea localului a fost și sora vitregă a lui Răducu, Violeta, fata Andreei Marin.

Radu Ștefan Bănică este afacerist la 20 de ani

Ștefan Bănică Jr. se poate considera un tată mândru și fericit. Fiul său, Radu Ştefan, a deschis o cafenea chiar în buricul Capitalei, iar afacerea merge ca pe roate. La ora prânzului, localul este plin şi doar câteva mese nu au clienți.

Și-a deschis propria cafenea

Cafeneaua lui Răducu Bănică are succes, pentru că tânărul se ocupă personal de ea, chiar dacă are angajați. Potrivit Click!, interiorul este mai mereu ocupat, afară fiind doar câteva mese care își așteptă clienții. Localul este cochet și oricine se poate bucura de un mic dejun sau un brunch delicios. Oferta este gustoasă, de la sandviș cu somon sau cu șuncă, până la o cafea foarte bună sau un prosecco răcoritor. Cafeneaua este deschisă de luni până vineri, de la 8 AM până la 7 PM. În weekend, programul este de la ora 9 dimineața până la ora 7 seara.

Cine i-a fost alături în ziua inaugurării

Cafeneaua a fost inaugurată acum cinci luni, iar la eveniment a participat și sora vitregă a lui Radu, Violeta. Inclusiv Andreea Marin a vizitat localul, semn că vedeta TV ţine mult la băiatul lui Bănică Jr (vezi FOTO în GALERIE).

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-au împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și de ce nu, un pahar de prosseco”, a anunțat Radu Ștefan Bănica, atunci când și-a inaugurat propria sa afacere.

Din ce mai câștigă bani fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Cu toate că este fiul lui Ștefan Bănică Jr., Răducu nu s-a bazat pe banii tatălui său, ci a preferat să muncească pentru ei. Tânărul poate fi un exemplu pentru mulți adolescenți. Este adevărat că a avut îndrumarea și relațiile părintelui său, dar a muncit de la o vârstă fragedă. Acesta a făcut primii bani ca actor, participând în numeroase piese de teatru, apoi s-a implicat în diverse emisiuni şi concerte alături de cel care i-a dat viață. Venitul îi este rotunjit și din asocieri de imagine cu diverse branduri de haine și nu numai.