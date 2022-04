Cum și-a educat Ștefan Bănică Jr. cei doi copii mai mari. Asta da părinte adevărat!

Cum și-a educat Ștefan Bănică Jr cei doi copii mai mari. Artistul are trei copii: doi băieți și o fată, mezinul Alexandru are aproape trei ani, fiul cel mare are vârsta de 20 de ani, iar fiica, pe nume Violeta, are vârsta de 14 ani. Celebrul actor și cântăreț a dezvăluit ce principii de viață le-a insuflat copiilor mai mari.

Cum și-a educat Ștefan Bănică Jr. cei doi copii mai mari

Ștefan Bănică Jr este un tată mândru și extrem de implicat în educația copiilor săi. Artistul i-a învățat pe cei mari valoarea muncii și a banului muncit.

„Fiecare dintre copiii mei are drumul lui, iar eu voi fi acolo să-i sprijin atunci când au nevoie. Radu Ştefan s-a desprins deja pe drumul lui. Violeta, deşi are 14 ani, ştie exact ce vrea să facă. Iar cu Alexandru am un sentiment care nu ştiu de unde vine, dar care îmi dă o siguranţă plăcută, că se va descurca în orice şi-ar propune”, a povestit Ștefan Bănică pentru revista Viva.

„Nu-mi plac copiii de bani gata”

De asemenea, artistul le-a insuflat ideea de familie, de apropiere și respect față de părinți, de frați și de bunici. Ștefan Bănică Jr a mai dezvăluit că a discutat cu copiii săi cei mari despre valoare banilor și despre cât de greu se ajunge la stadiul de confort material.

„Le-am explicat copiilor mei, de când erau mici, că banii nu cresc în copaci şi că tot ce au, material, se datorează muncii părinţilor lor. Şi atunci, atâta timp cât stăm împreună, până când vor fi majori, munca asta trebuie respectată. Că nu ni se cuvine nimic de la sine. Nu-mi plac copiii de bani gata, care apar pe reţelele sociale cu tot felul de maşini, ceasuri, haine de firmă dobândite de la părinţii lor şi care, de fapt, nu sunt ale lor, ci ale părinților. Şi atunci e clar că, nefiind muncite de ei, nu au cum să le aprecieze la valoarea reală. Dar sunt şi puști care reuşesc să facă asta pe banii lor, pe munca lor, ceea ce e cu totul altceva”, a mai declarat artistul pentru sursa citată.

Ștefan Bănică Jr a spus și cum se comportă în rolul de părinte.

„Ca părinte, sunt dator să menţin un echilibru în drumul pe care şi l-a ales copilul, ca şi când aş fi cele două rotiţe ajutătoare de la prima bicicletă. Copilul îşi alege singur direcţia. E foarte important să se simtă liber şi protejat, în acelaşi timp”, a spus acesta.

De mai bine de un deceniu, Ștefan Bănică Jr este căsătorit cu Lavinia Pîrva, care i l-a dăruit pe fiul cel mic al său, Alexandru.