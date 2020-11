Adrian Mutu, ademenit să lase echipa națională pentru lupta la titlu în Liga 1: „Îl vreau, am încredere în el”

Dan Petrescu a fost dat afară de la CFR Cluj după eșecul din Cupa României, cu Poli Iași, scor 0-1. Patronul ardelenilor a fost nemulțumit de startul de sezon al campioanei, care este pe locul 3 în Liga 1. În plus, a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor. Pe de altă parte, Petrescu, omul care a adus titlul și calificarea în primăvara europeană anul trecut, obținuse și acum prezența în grupele Europa League.

Pentru acest an, cele două eșecuri cu AS Roma o pun pe CFR Cluj într-o situație delicată pe plan european. Are nevoie de victorii cu CSKA Sofia și Basel în ultimele două etape ale grupei A pentru a merge mai departe. Primul pe lista lui Neluțu Varga este Adrian Mutu, antrenorul echipei naționale de tineret. Acesta tocmai a reușit să îi califice pe tricolorii mici la Campionatul European din 2021.

Neluțu Varga a confirmat interesul pentru Adrian Mutu, care sunt celelalte variante care i-au fost propuse

„Da, e adevărat, ne-am despărțit de domnul Dan Petrescu. Este o decizie definitivă, n-o mai întoarce nici președintele României! Îi mulțumim pentru tot! Asta e viața… nu ai voie, la ce condiții avem, să te elimine Poli Iași din Cupă! Vom aduce rapid antrenor… Eu îl vreau pe Mutu, am încredere în Adi… dar vom vedea”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, pentru Fanatik.

Neluțu Varga trebuie să rezolve foarte repede problema antrenorului la CFR Cluj. Campioana României joacă joi, de la ora 22:00, pe propriul teren, contra celor de la CSKA Sofia, în Europa League. Doar o victorie ar păstra intactele șansele pentru o nouă calificare în primăvara europeană. Varianta Mutu la CFR Cluj nu este pe placul lui Dumitru Dragomir. Fostul șef de la LPF crede că ardelenii ar avea nevoie de un antrenor cu mai mare experiență. Victor Pițurcă și Edward Iordănescu sunt variantele propuse de el.