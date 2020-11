CFR Cluj – AS Roma 0-0, live stream online Europa League. Bălgrădean salvează un șut periculos

Min. 32: Primul șut pe poartă al partidei. Borja Mayoral trage bine din unghi, dar Bălgrădean intervine salvator.

Min. 25: Debeljuh primește într-o lovitură excelentă, dar ratează lovitura de cap și trimite pe lângă poartă.

Min. 20: În celălalt meci al grupei, Young Boys a învins pe CSKA Sofia, scor 1-0. Elvețienii au 7 puncte, la fel ca și Roma înaintea meciului de la Cluj. CFR Cluj avea 4, iar CSKA Sofia rămâne cu doar unul.

Min. 10: Dan Petrescu a ales din nou o abordare defensivă. Fără faze importante de gol în primele zece minute.

Min. 1: A început partida.

CFR Cluj are o misiune foarte complicată în această seară, de la ora 22:00, în etapa a 4-a a grupelor Europa League. Campioana Româniai o va înfrunta pe AS Roma, într-o încercare de a se revanșa după umilința din tur. Italienii câștigau foarte clar în urmă cu trei săptămâni, pe Olimpico, scor 5-0. CFR Cluj, care a pierdut ultimele două meciuri disputate acasă în campionat, speră să revină la timp în cea mai bună formă. Dan Petrescu este sub presiune și ar putea fi demis în cazul unui nou eșec. Care ar diminua considerabil șansele de calificare ale ardelenilor.

CFR Cluj – AS Roma, meci crucial în lupta pentru calificarea din faza grupelor Europa League

CFR Cluj – AS Roma, partidă din grupa A a Ligii Europa, este programată de la ora 22:00 și va fi transmisă de Telekom Sport. De asemenea, partida poate fi urmărită aici în format live video. Cele mai importante faze ale duelului de la Cluj vor fi și pe www.Playtech.ro, în timp real. Young Boys conduce la Sofia în minutul 75 și ar acumula astfel șapte puncte în grupă. La egalitate cu liderul AS Roma. CFR Cluj are patru puncte, astfel că un eventual eșec în fața italienilor ar diminua serios șansele la calificare.

„La meciul tur am avut multe absențe, ca și acum. Dacă mai recuperam jucători, pe Vinicius, Omrani, Deac, clar că era altfel, dar au forță prea mare chiar dacă au probleme cu fundașii. Ei în atac au jucători fantastici care pot câștiga orice meci, nu doar cu CFR.

Clar că ne gândim la meciul cu Roma și vrem să ne calificăm, dar nu avem lotul de anul trecut. Va fi greu, dar cum să nu-mi doresc să ne calificăm? Doamne ferește. Ar fi culmea! Vom da tot ce avem mai bun. Eu voi da tot ce am mai bun , ca la fiecare meci”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

„Va fi un meci dificil, CFR Cluj e foarte puternică pe teren propriu. Ei vor să demonstreze că sunt o echipă mai puternică decât în tur. Sunt sigur că va fi un meci total diferit şi va fi foarte greu pentru noi. Ne lipsesc mulţi jucători, dar nu trebuie să fie o scuză. Avem o echipă pregătită să înfrunte o formaţie puternică. Nu vreau scuze”, a declarat antrenorul celor de la AS Roma, Paulo Fonseca.