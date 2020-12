Adrian Mititelu jr. a încălcat toate legile în București. Nici măcar mască nu a purtat. Este ireal cum s-a comportat

La doar câteva săptămâni de la condamnarea tatălui său la trei ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, Adrian Mititelu jr. a încălcat toate legile în București. Nici măcar mască de protecţie nu a purtat. Imaginile din galeria foto de mai sus spun totul!

În urmă cu aproape două luni, fostul patron al echipei de fotbal FC U Craiova a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Se pare că aşchia nu sare departe de trunchi dacă este să ne uităm la ce face fiul acestuia în timp ce bărbatul se află încarcerat. Adrian Mititelu jr. a încălcat toate legile în București. Nici măcar mască sanitară nu a purtat, deşi era într-un spaţiu public.

Tânărul a fost surprins de către cei de la Spynews.ro conducându-şi bolidul de lux, un Mercedes GT 63 AMG, pe străzile Capitalei. Din păcate, acesta nu a ţinut cont de regulile de circulaţie. A parcat neregulamentar, a trecut pe roşu şi a blocat o intersecţie aglomerată.

Mai mult, când s-a dat jos din maşină, a uitat complet de masca de protecţie şi a continuat să meargă pe stradă fără nicio jenă.

După ce finanţatorul echipei FC U Craiova 1948 a fost încarcerat, echipa a fost lăsată fiului său. Pentru a-i arăta părintelui cât îi este de recunoscător pentru tot ce a făcut pentru el, Adrian Mititelu jr. şi-a făcut un tatuaj cu chipul tatălui său. Se pare că omul de afaceri a fost impresionat de gestul băiatului, considerat a fi făcut “din iubire”.

„Am tatuaje decente, nu am cranii. Am tatuaje religioase, am membrii familiei mele. Ce mi-a spus tatăl meu când şi-a văzut chipul? Nu i-am spus, a fost o surpriză, dar i-a plăcut tatuajul. A spus că e reuşit. E un gest de iubire fiindcă tatăl meu e cea mai importantă persoană pentru mine, alături de mama şi sora mea.

E foarte greu să îl ştiu acolo… Eu i-am spus că a primit cu executare. A avut un şoc, nu se aştepta. Tot nu-ţi vine să crezi până nu vezi cu ochii tăi. Va ieşi mai puternic de acolo. Sper că Înalta Curte ne va da dreptate şi-l va elibera înainte de termen”, a spus fiul lui Adrian Mititelu pentru ProSport.