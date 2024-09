Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă de patronul unui club: “Doar dedicații și lălăieli. Nu îmi mai dădeam seama dacă mai cântă omul”

Adrian Minune este unul din cei mai apreciați soliști de manele, dar ca orice om, se pare că a avut o zi mai proastă. Conform unor relatări recente, Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă de patronul unui club. S-a aflat ulterior și care a fost motivul pentru această decizie.

În cursul serii de vineri, un club important din Vaslui trebuia să fie gazda unui concert semnat de Adrian Minune, la care spectatorii au fost nevoiți să plătească câte 120 de lei pe un bilet de intrare.

Până aici toate bune și frumosae, la fel și înțelegerea inițială dintre artistul Adrian Minune și patronul clubului, acesta spunând că „voiam să fie un spectacol pentru toată lumea”.

Numai că, spre nemulțumirea proprietarului localului, lucrurile aveau să degenereze, și în loc de un adevărat concert, artistul a început să strige dedicații de la unii către alții, fiind vorba doar de „multă muzică orchestrală și lălăială”.

Conform publicației vasluiene Vremea Nouă, patronul clubului Noblesse din Vaslui avea să ia decizia de a-l da jos de pe scenă pe Adrian Minune, tocmai datorită faptului că acesta a încălcat înțelegerea inițială, aceea de a cânta fără să facă dedicații.

„Da, eu l-am coborât de pe scenă. Situația e puțin penibilă, pentru că nu ne-am așteptat la așa ceva.

Tot respectul pentru Adrian Minune, e un artist de la care ai pretenții, dat fiind că este scump să-l chemi la un eveniment. Noi am convenit de la început că nu are voie să primească bani și dedicații. De la început i-am spus că nu are voie să primească bani și dedicații, însă într-un final s-a agreat să îi permit acest lucru, însă în afara programului stabilit. A venit, la un moment dat, un personaj, i-a dat ceva bani.

Nu voiam ca anumite personaje să monopolizeze evenimentul, pentru că noi voiam să fie un spectacol pentru toată lumea.”, a explicat patronul clubului, pentru sursa citată.