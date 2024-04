Câți bani a câștigat Adrian Minune într-o singură noapte, doar din dedicații: ‘De la un singur om am primit banii ăștia’

Karmen: ”Care a fost cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă? La o cântare legată?”, l-a întrebat Karmen pe tatăl lui.

A încasat 200.000 de euro la o nuntă

Adrian Minune: ”Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culorile banilor. Mi-e greu să spun, dar pot să spun că am luat bancnote de 10.000 de lei de la ora 22:00 până la ora 12:00 a doua zi, am cântat fără să mă opresc. Acum înseamnă cam 200.000 de euro. Era fanul meu și mi-a zis că vrea să vadă dacă pot să cânt de câți bani are. De la un singur om am primit banii ăștia. Era o masă plină de bani, se arunca cu ei, aveam om care să-i strângă”.

Pe de altă parte, Adrian Minune a recunoscut că nu a petrecut așa mult timp cu copiii săi, fiind plecat chiar și zile întregi la evenimente. Pentru a face bani, artistul și-a sacrificat viața personală.