Cât de scund este Adrian Minune, de fapt. Mama artistului l-a dat de gol: ”S-ar putea să fie din neam”

Adrian Minune, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele, a cucerit publicul nu doar prin talentul său muzical, ci și prin carisma sa. Deși cariera lui strălucitoare a fost adesea subliniată de succesul său, înălțimea sa a stârnit întotdeauna curiozitate și speculații. Florența Simionescu, mama artistului, a oferit recent câteva detalii neștiute despre înălțimea reală a fiului său și despre posibila moștenire genetică care ar putea fi responsabilă pentru aceasta.

Adrian Minune este cunoscut pentru statura sa mai scundă, iar înălțimea sa a fost un subiect de discuție constant. Conform celor mai recente declarații ale mamei sale, artistul măsoară 1.50 metri.

Această informație a fost confirmată de Florența Simionescu, care a menționat că artistul nu a fost niciodată afectat de înălțimea sa.

Femeia a precizat că fiul său nu a lăsat acest detaliu să-i influențeze cariera sau încrederea în sine. De asemenea, Florența Simionescu a spus că sunt șanse ca Adrian Minune să fi moștenit această trăsătură din familie.

Înălțimea mai mică a lui Adrian Minune nu a fost un impediment în cariera sa. Dimpotrivă, s-a dovedit a fi un avantaj în anumite contexte.

Fiica artistului, Karmen Simionescu, a dezvăluit că tatăl său a reușit să transforme acest aspect într-un avantaj în cariera sa muzicală.

”Tata nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta”, a spus Karmen Simionescu, potrivit evz.ro.