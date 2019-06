Adopția care a emoționat o lume întreagă. Ce s-a întâmplat când tatăl a cunoscut-o pe mama naturală a fetiței

Poveste emoționantă! Un cuplu care a adoptat o fetiță a vrut să să o vadă pe mama naturală a acesteia. Întâlnirea dintre cei doi a fost surprinzătoare. Ce le-a spus femeia la întâlnirea cu părinții adoptivi?

Adopție emoționantă. Totul a fost predestinat

Un cuplu care a adoptat o fetiță nu s-ar fi gândit niciodată la povestea din spate ce urma să vină. Părinții adoptivi au avut parte de o surpriză. Walt avea doar 10 ani când a visat-o pe fiica sa. Știa, încă de pe atunci, că va alege numele de Chloe. Tot în acel moment, Walt s-a mutat într-un alt cartier cu familia sa. Acolo a întâlnit-o pe Annie, o fetiță de aceeași vârstă.

Odată cu trecerea anilor, prietenia lor a devenit din ce în ce mai strânsă, transformându-se într-o iubire ce s-a finalizat cu căsătorie fericită. Annie i-a spus lui Walt că își dorește enorm să întemeieze o familie. Cei doi au avut în minte numele de Chloe, dar visul lor părea cam departe din cauza infetilității. Bărbatul se ruga neîncetat la Dumnezeu. Annie, din păcate, îș pierdea speranța tot mai mult în fiecare zi. Singura soluție a fost adopția.

„M-am luptat cu gândul că Dumnezeu este rău”

„A fost greu, m-am luptat cu gândul că Dumnezeu este rău, din cine ştie ce motiv… Apoi mi-a părut rău pentru gândurile mele”, spune Annie. Agenția de adopții la care au apelat le-a dat un mesaj scurt: „E fetiţă!”. O tânără mămică s-a hotărât să o dea spre adopție pefiica sa. „Am mers la tânără acasă, am bătut la uşă. Când a deschis, mi-am dat seama că în faţa mea stătea o ‘variantă’ mai în vârstă a fetiţei din vis. Mi-am spus: ‘Dumnezeule, ce se întâmplă?’ În acel moment, numele Chloe mi-a revenit în gând”, a spus Walt.

„Am vorbit vreo trei ore… La un moment dat, asistenta socială care ne însoţise a întrebat dacă a găsit un nume pentru fetiţă. Nu mică ne-a fost mirarea când tânăra ne-a spus că se gândise s-o numească pe fetiţă Chloe. Când am auzit-o, am izbucnit în lacrimi… Biata Alice, credea că nu ne place numele…”, a povestit Annie.