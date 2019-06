Adio, Antena 1! Cum și-a luat rămas bun Horia Brenciu de la Delia, Ștefan Bănică Jr și Carla`s Dreams

Horia Brenciu și-a anunțat oficial revenirea pe scaunul de la Vocea României. Celebrul cântăreț s-a declarat plin de entuziasm cu privire la competiția celor mai bune voci din țară. Cum le-a mulțumit foștilor colegi de la Antena 1?

Horia Brenciu își ia adio de la colegii de la Antena 1

Un nou început pentru Hoira Brenciu! Artistul iubit le-a mulțumit foștilor colegi de la X Factor și a transmis un mesaj fanilor care, din toamnă, îl vor putea vedea pe PRO TV. „Am parte de un nou început, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional in ultimii 5 ani. Le mulțumesc Deliei (ma voi gândi din când in când la zâmbetul tău seducător), lui Carla’s Dreams și mai ales lui Stefan (imi va lipsi ritmul de rock’n’roll). Mulțumesc tuturor echipelor de producție care mi-au făcut viața ușoară si frumoasa in acești ultimi 5 ani.

De azi, pornesc cu încredere pe un nou drum aparent cunoscut, dar plin de provocări. Salut cu entuziasm echipa de la Vocea României! Ma reîntâlnesc cu fratele meu, Zâmbărețul, de-abia aștept s-o cunosc pe fermecătoarea Irina Rimes și sper sa am un dialog spumos cu Tudor… De Bartoș, ce sa mai zic?! Chiar mi-a fost dor… 🙂”, a fost mesajul lui Horia Brenciu, din mediul online. Până la momentul actual, cei care au câștigat premiul cel mare de 100.000 de euro și titulatura de Vocea României au fost: Ștefan Stan, Julie Mayaya, Mihai Chițu, Tiberiu Albu, Cristina Bălan, Teodora Buciu, Ana Munteanu și Bogdan Ioan. Horia Brenciu a câștigat bătălia antrenorilor cu doi dintre concurenți, fiind prezent în emisiune în sezoanele 1-3.

Din toamnă…din nou la PRO TV

Horia Brenciu a făcut parte din echipa Vocea din sezonul 1 până în sezonul al 3-lea. Artistul a renunțat în anul 2014 la postul de jurat din cadrul show-ului de voce și a semnat cu postul Antena 1, la X Factor. De asemenea, în aceeași perioadă a avut contact și cu emisiune Te cunosc de undeva. În lupta antrenorilor pentru câștigul trofeului Vocea României, Horia a fost declarat câștigător de două ori, cu Mihai Chițu și Julie Mayaya.