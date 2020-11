Divorţul dintre Pepe şi Raluca Pastramă a picat ca o bombă pentru showbiz-ul românesc. Cei doi au decis să se despartă după opt ani de căsnicie, neînţelegerile dintre cei doi fiind mai mari decât şi-ar fi putut închipui cineva vreodată. Acum, viaţa cântăreţului este în prim plan, motiv pentru care au apărut primele imagini cu tânăra în vârstă de 19 ani pe care acesta ar iubi-o. Cine este ,de fapt, Rebecca?

Divorţul de Raluca Pastramă l-a readus în lumina reflectoarelor pe Ionuţ Pascu. Îndrăgitul cântăreţ a fost cel care a anunţat despărţirea de soţia sa, iar fanii au rămas surprinşi de veste. Mai mult, de curând, s-a aflat că acesta are o soră vitregă de care până acum nu s-a ştiut nimic în presă. Tânăra are 19 ani, se numeşte Rebecca şi este pasionată de muzică. Se pare, însă, că Pepe este chiar foarte apropiat de aceasta şi încearcă să o ajute să îşi îndeplinească dorinţa de a deveni cântăreaţă.

“Eu ştiam de sora mea de când s-a născut. De fraţii mei am aflat când m-am născut, ca să zic aşa, ei sunt mai mari decât mine. Mai am încă trei fraţi, sunt cel mai mic din familie. Am luat-o ca atare, care e problema? Sora mea e frumoasă, îi seamănă lui tata. Îi doresc tot binele din lume”, spunea Pepe, în urmă cu ceva timp.