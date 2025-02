Cum arată influencerița care susține că l-a făcut tată pentru a 13-a oară pe Elon Musk. Ashley este o mare susținătoare a lui Donald Trump

Ashley St. Clair, influencer și scriitoare cunoscută pe rețelele sociale pentru susținerea sa față de Donald Trump, a anunțat vineri că a devenit mamă, iar tatăl copilului său este nimeni altul decât miliardarul Elon Musk, care este, de asemenea, principalul consilier al președintelui Statelor Unite.

O influencerița susține că l-a făcut tată pe Elon Musk pentru a 13-a oară

„În urmă cu cinci luni, am adus pe lume un copil. Elon Musk este tatăl. Nu am dezvăluit acest lucru până acum pentru a proteja intimitatea și siguranța copilului nostru, dar în ultimele zile a devenit clar că presa tabloidă are intenția de a face acest lucru public, indiferent de consecințe”, a scris St. Clair pe X (fosta platformă Twitter), deținută chiar de Elon Musk.

„Îmi doresc ca fiul nostru să crească într-un mediu normal și sigur. De aceea, solicit presei să respecte intimitatea copilului nostru și să se abțină de la articole invazive”, a spus Ashley St. Clair.

„Zarurile au fost aruncate”

Mesajul publicat de St. Clair era însoțit de expresia latină „Alea iacta est”, care înseamnă „Zarurile au fost aruncate”. Dacă informația se confirmă, micuțul ar fi cel de-al treisprezecelea copil al lui Elon Musk. Miliardarul are deja șase copii cu prima sa soție, scriitoarea canadiană Justine Wilson, trei copii cu cântăreața Grimes și alți trei copii cu Shivon Zilis, director de operațiuni și proiecte speciale la Neuralink.

Este important de menționat că, până în prezent, nu au fost furnizate dovezi publice care să confirme afirmațiile lui St. Clair, iar Musk nu a confirmat oficial aceste informații.

Ashley St. Clair, o voce conservatoare cunoscută și autoare de cărți pentru copii

Pe plan profesional, Ashley St. Clair este cunoscută pentru cartea sa pentru copii intitulată „Elefanții nu sunt păsări” („Elephants Are Not Birds”), publicată în colaborare cu BRAVE Books. Cartea abordează teme legate de identitatea de gen și promovează valori conservatoare, urmărind povestea unui elefant pe nume Kevin care învață să-și accepte adevărata natură, în ciuda presiunilor societății.

În trecut, St. Clair a fost asociată cu organizația conservatoare Turning Point USA, însă a părăsit grupul în 2019. De asemenea, a contribuit la site-ul de satiră conservator The Babylon Bee și a apărut în diverse podcasturi și emisiuni web, discutând subiecte politice și sociale.