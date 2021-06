Adevărul despre procesul dintre Gigi Becali și Florentin Pandele. Câți bani a câștigat patronul FCSB

Judecătorii au motivat decizia, dar iată care sunt dedesubturile procesului dintre Gigi Becali și primăria condusă de finul lui, Florentin Pandele, în urma căruia patronul FCSB a câștigat peste 100.000 de lei.

Această sumă reprezintă, practic, impozitul achitat către bugetul local fără a fi datorat, pe care Unitatea Administriv Tertorială a ”omis” să mai restituie omului de afaceri în urma a patru tranzacții imobiliare.

Potrivit Cancan.ro, disputa dintre Gigi Becali și instituția condusă de Florentin Pandele a plecat de la bani. Pe baza a două contracte de vânzare-cumpărare, din 2016 și 2017, a unui contract de constituire a unei servituți (2016) și a unui contract de donație (2014), Gigi Becali a achitat către orașul Voluntari suma totală de 213.559, cu titlu de impozit pentru transferul dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor lui.

După aceea, toate cele patru contracte imobiliare au fost desființate, iar Becali a solicitat restituirea sumei de 106.780 lei (50% din suma totală de 213.559 lei), reprezentând impozit achitat către bugetul local.

După ce au deliberat, magistrații de la Tribunalul București au constatat, conform informațiilor sursei citate, că Gigi Becali “la data de 13.03.2020, a expediat prin e-mail pârâtei o cerere de restituire a sumei de 106.780 lei și prin curier, la data de 16.03.2020, însă aceasta nu a răspuns în vreun fel acestor cereri. Arată că, pentru patru tranzacții nu a realizat niciun venit, că la data de 07.07.2017, când a desființat vânzarea, i s-a reținut în mod vădit eronat impozit, că pentru servitutea și donația desființate (ambele încheiate cu titlu gratuit) este justă restituirea impozitelor”.

Instanța a mai arătat și punctele din lege de care a ținut cont. Astfel, impozitul prevăzut nu se datorează “în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare” și se distribuie astfel: “o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat”, respectiv “o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării”.

La final, magistrații Tribunalului București au constatat că Gigi Becali este îndreptățit la restituirea de către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Voluntari a sumei de 106.780 lei, însemnând cota de 50% din impozitul plătit, fără a fi datorat, ca urmare a “desființării cu efect retroactiv a actelor de transfer a dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare, restul cotei de 50% din impozit fiind restituit de către ANAF, motiv pentru care lipsa formulării unui răspuns din partea pârâtei, în sensul mai sus reținut de către instanță, echivalează cu un refuz nejustificat de soluționare a cererii”.

Deci, Tribunalul București a admis cererea lui Gigi Becali și a obligat Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Voluntari, instituție păstorită chiar de finul său, Florentin Pandele, să-i restituie sumei de 106.780 lei, “reprezentând impozit achitat în baza art.111 din Legea nr.227/2015”, dar și la plata dobânzii legale aferentă, “calculată de la data de 04.05.2020 și până la restituirea efectivă a sumei”.

Însă nu a fost prima dată când Gigi Becali și Florentin Pandele au avut diferende cu banii. În septembrie 2018, Becali l-a acuzat pe Florentin Pandele că l-ar fi „păcălit” cu o sumă imensă, după transferul a doi jucători.

“Pandele, care este finul meu, m-a păcălit de vreo 500 de mii. Finul meu m-a păcălit cu 500 de mii pe mine, pe Becali şi pe FCSB. Doi jucători (n.r. – Achim şi Moke) pe care i-am luat, am dat 500 de mii pe ei şi am mai dat încă 50 de mii că a jucat nu ştiu câte meciuri ăla (n.r. – Moke). Şi am pierdut 550 de mii la finul Pandele. Şi nici măcar nu i-a luat pentru el. I-a luat pentru Voluntari. A negociat mai bine, bravo lui”, spunea atunci Gigi Becali.