Adevărul despre Neti Sandu. Vedeta de la Pro TV atacă divele din showbiz. Neti Sandu, una dintre cele mai longevive personalități din media, nu se compară cu divele de la noi. Vedetea susține că lumea nu o percepe astfel, întrucât ea are ceva de spus.

Neti Sandu a vorbit deschis despre oprațiile estetice. Ce se întâmplă cu prezentatoarea TV la 62 de ani

Neti Sandu se mândrește cu o imagine foarte frumoasă în media. Prezentatoarea horoscopului de la Pro TV a vorbit despre viața personală, dar și despre operațiile estetice. Neti Sandu este o fire discretă și foarte admirată de mulți români.

De asemenea, Neti Sandu nu prea merge la evenimente mondene, pentru că se trezește cu noaptea în cap. ”Evenimentele au loc prea târziu. Eu mă trezesc la două și jumătate dimineața pentru că intru mai devreme la pregătire. Nu vreau să mă duc adormită la televiziune, vreau să îmi beau cafeaua în liniște, să mă duc în redacție să văd dacă totul e în regulă acolo, apoi mă duc la machiaj, coafură. Culcându-mă devreme, nu am cum să vin la evenimente. În primul rând, nu mai pot. De la șapte seara intru ca într-o stare de vată, nu mai aud, nu mai sunt receptivă. Chiar nu pot să vin la evenimente”, a spus Neti Sandu, potrivit Viva.

Neti Sandu nu vrea să își facă operații estetice

De asemenea, Neti Sandu nu vrea să fie văzută de lume ca o divă, pentru că ea are ceva de spus, în comparație cu duvele din showbiz.

„Mă uit în oglindă și aș prefera să nu am riduri, dar nu vreau să fac nimic altceva în afară de ceea de depinde de mine, ce pot controla eu. Să mănânc simplu, să îmi pun niște pad-uri cu apă rece pe ochi ca să fiu mai odihnită. Nu sunt pentru alte modificări, pot să trăiesc cu mine așa și pot accepta faptul că am îmbătrânit.

Cum se simte Neti Sandu la vârsta ei

Nu știu unde au încăput toți acești 61 de ani, mă simt și tânără și bătrână. Resimt vârsta într-un fel, pe de altă parte nu o văd în toate momentele. Eu mă accept așa cum sunt, dar dacă cineva vrea să-și facă orice la chip, pe mine nu mă încurcă și nu o să o judec, mă uit doar dacă i se potrivește sau nu. Nu contează, important e că eu nu simt nevoia să schimb nimic la mine.

Da, aș vrea să nu se vadă ridurile, cum îți spuneam, dar nu sunt în stare să fac ceva în privința asta, deoarece și dacă nu s-ar mai vedea, ce se întâmplă? Eu pot trăi cu mine așa și nu mi-a spus nimeni că ar trebui să schimb ceva. Înseamnă că și lumea mă acceptă astfel, pentru că de la bun început, eu nu am plecat cu statutul de diva, eu am ceva de spus. Și dacă am ceva de spus, mi se acceptă și ridurile, așa cred. Dar important e ce simt eu”, a zis ea.