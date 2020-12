S-a aflat cum l-a ajutat Neti Sandu pe Augustin Viziru să câștige Ferma 2020. Augustin Viziru este marele câștigător al „Ferma”, show difuzat de PRO TV, precum și al premiului de 50.000 de euro. De asemenea, finala difuzată joi seară a fost momentul destăinuirilor cutremurătoare. După ce a pus mâna pe trofeu, actorul a povestit o incredibilă experiență trăită cu astrologul Neti Sandu.

Neti Sandu a prevestit victoria lui Augustin Viziru la Ferma 2020

A fost emoție multă în discursul lui Augustin Viziru, care a vorbit cu lacrimile șiroind-ui pe obraz despre tatăl său, dar și despre fata lui, Maria, căreia i-a și dedicat marele premiu.

Augustin Viziru, cinci ani de frustrări și chinuri

”Astăzi (n.red. finala s-a filmat pe 14 septembrie), fetița mea a împlinit 3 luni. Și ăsta este trofeul ei. Ăsta este norocul meu și vine din cauza ei. Pentru că tot ce mai contează pentru mine în viață este fetița mea și familia. Mă bucur de momentul ăsta din tot sufletul.

Mă bucur enorm că, dupa cinci ani de chinuri și frustrări, mi-a adus o satisfacție în suflet. Singurul meu obiectiv a fost să îi dau un exemplu fetiței mele. Să îi arăt că poți să fii un om bun și că poți să câștigi concursul fiind un om bun”, a declarat Augustin Viziru.

Neti Sandu l-a determinat pe Augustin Viziru să fie un om mai bun

De asemenea, Augustin Viziru a povestit o experiență pe care a trăit-o ca pe o revelație și care este legată de astrologul Neti Sandu.”În urmă cu cinci ani, Neti Sandu mi-a spus așa, înainte să întru în finală: Augustin, te rog nu te duce după bani sau după orgolii, că mi-e frică că pățești ceva rău. Și așa a fost, mi-am tăiat mâna.

După tot timpul ăsta, am sunat-o să îmi explice. Că nu cred eu în astre, în cifre și așa mai departe. Și mi-a dat o explicație pertinentă. Mi-a spus: Augustine, fii bun! O să ai parte de foarte multe dezamăgiri, o să vină în valuri, dar o să vină lucruri extraordinare peste tine după aia. Și eu, din momentul ăla, am luat hotărârea să devin un om bun. Și incredibil, dar adevărat, am dus jocul asta la bun sfârșit fiind corect sută la sută”, a povestit Augustin Viziru la testimoniale.