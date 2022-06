Adevărul despre emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Ce se va întâmpla din toamna lui 2022

O persoană dragă din inima lui Teo Trandafir a venit cu dezvăluiri neașteptate despre emisiunea iubitei prezentatoare. Ce se va întâmpla cu show-ul pe care îl prezintă moderatoarea? Bella Santiago a oferit câteva detalii despre proiectul ,,Teo Show” în care a fost primită nu cu foarte mult timp în urmă. Cântăreața a ținut să le spună fanilor despre schimbările care vor urma. ,,Se întoarce în…”

Bella Santiago a câștigat simpatia publicului de la noi încă de la prima apariție la ,,X Factor”. Șefii de la Kanal D i-au făcut câțiva ani mai târziu o propunere pe care nu putea să o refuze.

Ea a semnat rapid cu postul TV, după ce Bursucu a părăsit show-ul și a ajuns să prezinte emisiunea matinală alături de Viviana Sposub și George Tănase.

Cântăreața a oferit acum detalii despre pauza bruscă pe care au luat-o toți de la ,,Teo Show”. Telespectatorii nu au înțeles de ce acest lucru s-a întâmplat și de unde a venit decizia bruscă.

Vacanța luată de Bella, Mitoșeru și Teo a părut una mai mult forțată pentru unii fani. Emisiunea pare totuși să se pregătească de surprize noi din toamnă.

Solista a mărturisit că experiența până acum de la TV a fost fantastică și că încă are multe de învățat de la colega sa de platou care are ani grei în acest domeniu.

„Încă nu știu ce se întâmplă la «Teo Show», dar se întoarce în toamnă. Tot «Teo Show» o să fie, dar a zis că nu știe sigur dacă o să fie la fel cu totul! Am ieșit pe locul trei, care am intrat foarte târziu la emisiune („Bravo, ai stil!” – n.r.), deci nu mă așteptam.

Am zis că dacă merg mai departe cu locuri mai bune, e bine, dacă nu, tot e bine, pentru că sunt ultima concurentă care a intrat. Dar uite că am ieșit pe locul trei și după «Bravo, ai stil!» am avut ofertă să lucrez la Kanal D cu Teo.

Și chiar a fost foarte tare experiența cu Teo, am învățat mult de la ea și am cunoscut mulți artiști în România, pe care nu i-am văzut niciodată și nu i-am cunoscut în viața reală.

Acolo i-am cunoscut, chiar mi-a plăcut și am gătit mai mult decât am gătit în viața mea!”, a declarat Bella Santiago, pentru cancan.ro.