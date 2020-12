De ce nu mai este Bursucu la emisiunea lui Teo Trandafir. Culisele dispariției de la Kanal D

După câteva zile în care nu a mai fost văzut la TV, fanii au început să se întrebe de ce nu mai este Bursucu’ la emisiunea lui Teo Trandafir. Abia acum s-a aflat cauza dispariţiei prezentatorului de la Kanal D.

În ultimele zile, Bursucu’ nu a mai fost prezent la emisiunea lui Teo Trandafir, motiv pentru care telespectatorii au început să întrebe care este cauza, mai ales că acesta a fost rapid înlocuit cu Mihai Mitoșeru. Conform unor surse apropiate, se pare că fostul coregraf de la “Dansez pentru tine” are, pentru moment, alte proiecte. Mai exact, filmează ediţii speciale pentru Revelion şi se ocupa şi de show-ul “Roata norocului”, pe care îl prezintă alături de Ana-Maria Barnoschi.

În vârstă de 33 de ani, Adrian Cristea face o echipă minunată alături de celebra şi îndrăgita Teo Trandafir. Se pare că Bursucu’ a avut multe de învăţat de la colega de platou, acesta recunoscând că ajutorul oferit de prezentoare este de neegalat.

“Meseria nu se învață, se fură, așa se spune. Unde am avut de aflat răspunsuri, am adresat întrebări, unde am putut să prind din zbor, am prins. De la Teo am învățat foarte multe. Cum să stau la cadru, când trebuie să vorbesc și când să tac. Cum să adresez întrebări.

Cel mai important lucru și sfat primit de la Teo a fost să nu intru cu bocancii în viața unui om, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să intre cineva cu bocancii în viața mea. Dacă omul dorește să vorbească, va vorbi, dacă nu, e bine să nu insiști”, a declarat Bursucu’.