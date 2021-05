Adevărul despre divorțul dintre Oana Zăvoranu și Pepe. Ce s-a aflat după 11 ani de la despărțire

Care este adevărul din spatele unuia din cele mai scandaloase divorțuri din lumea showbiz-ului? Ce s-a aflat despre despărțirea dintre Oana Zăvoranu și Pepe? Artiștii au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu 11 ani.

Adevărul despre divorțul dintre Oana și Pepe

Divorțul dintre Oana și Pepe a fost de departe unul din cele mai scandaloase din lumea mondenă. Despărțirea s-a lăsat cu acuzații grave aruncate din partea Queridei către fostul soț, dar și cu ani și ani de jigniri. Soția lui Alex Ashraf a vorbit fără perdea despre căsătoria controversată cu celebrul latino lover. Cei doi și-au spus adio în urmă cu 11 ani, dar iată că au rămas în jurul acestui subiect lucruri nespuse.

Oana a precizat dinainte că nu cântărețul a fost cel care a divorțat de ea. Mai mult decât atât, actrița a subliniat că nu mai avea sentimente pentru fostul partener și că ea nu a mai vrut ca Pepe să-i mai dea încă o șansă și să o ierte. De asemenea, bruneta a spus că au fost și momente frumoase în relația lor în care s-au iubit cu adevărat, dar sentimentele s-au diminuat odată cu timpul: ”Divorțează Oana Zăvoranu de Pepe.

Eu am divorțat de el înainte lui, dar el nu știe. Nu sunt nebună. El a divorțat pentru că eu nu am mai vrut ca el să mă ierte. N-am să neg niciodată că ne-am iubit și că a fost o relație foarte frumoasă. Nu a divorțat Pepe de Oana, a divorțat Oana de Pepe. Nu era rănit. Un om rănit se ascunde, nu era rănit. Eu nu l-am mai iubit pe Pepe. Eu nu m-am căsătorit din ambiție cu altcineva. Am stat câțiva ani de zile până când l-am găsit pe al meu pe care îl iubesc pe bune.”, a declarat Querida.

”El nu suporta că…”

Iar asta nu e tot! Zăvoranu a scos la iveală și anumite decizii pe care le-a luat constrânsă de fostul soț. Bărbatului nu i-a mai convenit ca actrița să aibă secvențe intime sau romantice cu colegii de pe platou din cadrul diverselor proiecte, așa că a pus-o să aleagă între el și carieră.