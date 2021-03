Adelina Pestrițu, în scandal cu fanii ei. Cum a reușit să îi scoată din sărite: ”Sictir”

Adelina Pestrițu, nu de puține ori, a fost subiect de discuție și implicată în diferite conflicte. Atât în spațiul public, cât și pe rețelele de socializare, bruneta a iscat de multe ori scandaluri. Cel mai recent scandal l-a avut cu Iulia Albu, după ce aceasta i-ar fi criticat dur aparițiile pe internet. Se pare că de data asta Adelina Pestrițu a generat un nou scandal pe Facebook.

Supranumita influencer-ul momentului, Adelina Pestrițu reușește de fiecare dată să șocheze, dar și să devină subiect de ironii pe rețelele de socializare. Astăzi bruneta a postat o nouă ținută roz, mulți asemănând-o cu o pijama de pluș, la care s-a asortat cu o poșetă albă și o bască, tot roz, cu inscripția Sictir.

După postarea pozelor (vezi galeria), au început comentariile pe pagina sa de Facebook. La ora la care relatăm despre acest moment, la postarea cu pricina sunt nu mai puțin de 422 de comentarii.

Din păcate, multe dintre aceste comentarii au fost ironice sau chiar dure la adresa brunetei Adelina Pestrițu. Mare parte dintre ele au început să curgă după ce unul din useri ar fi întrebat-o ”Ce inseamna basca aia??”. Răspunsul abrupt și scrut al brunetei a fost ”Inseamna Sictir”.

De la acest răspuns au început și mai multe ironii și răutăți. Dacă nu ar fi, cel puțin hilar, totul ar putea intra în categoria penibilului, atât comentariile, cât și ținuta influencer-ului Adelina Pestrițu, în opinia internauților.

Atitudinea de război dintre Adelina Pestrițu și celebra Iulia Albu ar fi plecat după ce aceasta din urmă i-ar fi criticat celebrele ținute în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. După momentul de critică al ținutelor Adelinei, bruneta a făcut, tot la Măruță, comentarii dure la adresa Iuliei Albu, declarând:

Cum era de așteptat, Iulia Albu a avut un drept la replică care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată, dezvăluirile făcute de aceasta nerămânând fără urme.

”Aș dori să îmi exercit dreptul la replică. A venit Adelina aici și a făcut cotcodac și alte gesturi. Eu am ales să vin aici și să spun ce am de spus. Doar nu suntem legați de mâini si de picioare să nu putem spune ce avem de spus. A fost înjositor pentru ea să critice o poză cu mine. A spus doar cotcodac. Apoi eu am făcut rezumatul emisiunii. Nu mi se pare deloc greșit, dar ce a apărut apoi e de comentat. Nu sunt platita sa analizez in baza competentelor mele profesionale tinute si imagini.

Toti suntem supusi greselii. Dar doar cei mai inteligenti dintre noi isi pot asuma critica. Adelina, eu si cu tine nu ne-am facut niciodata confidente, neavand neaparat ceva in comun… Sunt scaune pe care nu am vrut niciodata sa stau dar mereu am putut sa ma privesc a doua zi in oglinda. Da Adelina, este o rusine sa fii frustrat si ipocrit. Eu nu am nevoie sa imi fabric trecutul pentru ca nu am nimic de ingropat. Nu imi amintesc sa te fi sunat sa iti cer bani imprumut, insa mi se pare josnic sa incerci sa ataci pe cineva in acest mod.”, scria Iulia Albu.